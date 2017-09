Venezuela wird Dollar-Abhängigkeit reduzieren - Yuan im Blick

Venezuela will sich nach den Worten von Präsident Nicolas Maduro von seiner Abhängigkeit vom US-Dollar befreien. «Venezuela wird einen neuen Mechanismus für die internationale Zahlung umsetzen und einen Korb von Währungen schaffen», kündigte Maduro am Donnerstag an.

Dazu solle auch die chinesische Landeswährung Yuan gehören. Wegen des anhaltenden Machtkampfs zwischen Maduro und der Opposition sowie der hohen Inflation flüchten viele Venezolaner in den Dollar. Auf dem Schwarzmarkt liegt der Kurs der US-Währung bei etwa 20'000 Bolivar. Offiziell müssen für den Dollar nur knapp zehn Bolivar gezahlt werden. (sda/reu)

Markus Wüthrich, 5.5.2017

