Vermisster Wanderer tot geborgen

Ein seit Donnerstag vermisster Wanderer ist am Samstagnachmittag in Stechelberg BE tot geborgen worden. Der 54-jährige Berner war im Bereich Tanzhubel aus unbekannten Gründen rund 60 Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.

Der Mann war am Donnerstag mit seinem Hund auf eine Bergtour in die Region Hinteres Lauterbrunnental aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Die Vermisstmeldung ging am Freitagabend ein.

An der sofort eingeleiteten Suchaktion beteiligten sich neben Angehörigen der Alpinen Rettung Schweiz, Gebirgsspezialisten und einem Hundeführer auch ein Helikopter der Air Glaciers. Dieser konnte den Mann am Samstagnachmittag orten. Er konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. (sda)

