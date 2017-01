13-jähriger Junge im Kanton Freiburg vermisst

14 Dinge, die du (heimlich) vermisst, wenn du als Deutsche(r) in der Schweiz lebst

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Ich bin sehr froh darüber, in der Schweiz zu leben und fühle mich hier wirklich wohl. Aber: Genauso wie ehemalige Ländler gewisse Dinge vermissen, wenn sie in die Stadt gezogen sind, fehlen auch den ausländischen Zuzüglern ein paar Sachen aus der Heimat. Die «Dann geh doch zurück nach Deutschland»-Sprüche könnt ihr euch also sparen 😉.

Hier also 14 Dinge, die man vermisst, wenn man als Deutscher oder als Deutsche in die Schweiz gezogen ist:

Dort gibt es …