kafi freitag

Kafi, zieht man eigentlich das an, was man selber insgeheim in sich hat?

Liebe Kafi. Ich bin seit 3 Jahren Single. Und ich finds nicht einfach, einen neuenPartner zu finden. Was mir jetzt schon dreimal passiert ist und mir zu denken gibt: Ich habe Männer kennen gelernt, die interessant und spannend sind. Sie scheinen auch gewisses Interesse zu haben an mir, aber es reicht halt nicht ganz. Sprich, eine feste Beziehung wollen sie nicht eingehen. Alle haben Angst. Ich frage mich: Zieht man eigentlich das an, was man selber insgeheim in sich hat? Bettina, 33

Liebe Bettina,



Ja, ganz genau. Man zieht genau das an, was man selber fühlt, denkt und ausstrahlt. In der Esoterik wird dieses Phänomen das Gesetz der Anziehung genannt. Aber es lässt sich tatsächlich auch wissenschaftlich beweisen. Wenn man auf einem Klavier eine Taste anschlägt, dann schwingen all die Saiten mit, die auf der passenden Tonhöhe sind. In der Musik spricht man von Resonanz, dieser Begriff hat sich in vielen Lebensbereichen etabliert. Wenn man mit einem Menschen in Resonanz ist, dann ist man auf der gleichen Wellenlänge.

Darum macht es auch null Sinn, andere Menschen ändern zu wollen. Man kann nur an sich und seinen eigenen Vorstellungen und Überzeugungen arbeiten. Damit bewirkt man eine Veränderung im gesamten System. Wir Menschen sind sehr feinstofflich und wir spüren viel mehr, als wir ahnen und sehen können.



Dieses Thema ist eins der faszinierendsten überhaupt. Ich staune immer wieder, wie Menschen sich darüber wundern, dass sie nur Frust anziehen, obwohl sie selber von Frust erfüllt sind. Es ist vielen Menschen zu simpel, aber man zieht genau das in sein Leben, was man selber lebt. Natürlich schützt einen dieses Wissen nicht vor Krankheiten und vor Schicksalschlägen. Es gibt Dinge, die man leider nicht steuern kann im Leben. Aber ganz viele kann man steuern und man sollte diese Verantwortung auch übernehmen.

Wenn Sie nun merken, dass es immer am selben Thema hapert, dann macht es drum durchaus Sinn, den Grund bei sich zu suchen. Man kann sich dann einfach fragen, was das Ganze mit einem selber zu tun hat. Was passiert, wenn Sie sich der Thematik Angst stellen? Was löst dieses Wort bei Ihnen aus? Beobachten Sie sich mal auf der körperlichen Ebene, wenn Sie sich mit den Begriffen und Themen auseinandersetzen. Unser Körper ist ein irrsinniger Resonanzkörper und unglaublich ehrlich. Wenn wir lernen, auf ihn zu hören, dann kommen wir den Blockaden in unserem Leben auf die Spur. Und können diese auch oftmals auf dieser Ebene lösen. Indem wir nämlich in den Bereich des Körpers atmen, der Resonanz auf ein Thema zeigt, lösen sich viele seelische Knoten, denen man auf der Verstandesebene oft nicht beikommt. Ich beziehe den Körper bei meiner Arbeit mit Coachingkunden immer mit ein und bin immer wieder erstaunt, wie clever unser Gesamtsystem arbeitet.



Mit herzlichem Gruss. Ihre Kafi

Kafi Freitag - Das Buch Die 222 besten Fragen und Antworten in einem schön gestalteten und aufwendig hergestellten Geschenkband. www.fragfraufreitag.ch

www.salisverlag.com

Fragen an Frau Freitag? ​ Hier stellen!



Kafi Freitag (41!) beantwortet auf ihrem Blog Frag Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft. Daneben ist sie Mitbegründerin einer neuen Plattform für Frauen: Tribute.



Im analogen Leben führt sie eine Praxis für prozessorientiertes Coaching (Freitag Coaching) und fotografiert leidenschaftlich gern. Sie lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn in Zürich.



Haben Sie Artikel von FRAG FRAU FREITAG verpasst?

Sälber tschuld! Hier nachlesen!

Das könnte dich auch interessieren: Wie würde die Welt ohne Internet aussehen? Eine Horrorvision in 10 Teilen Kalte Duschen und Fake News – das war die Energiestrategie-«Arena» Erneuter nordkoreanischer Raketentest – allerdings ein Blindgänger Lieber Sport als Beten: Warum Frommen das Geld für Sportlager nicht gestrichen werden darf Wer in der EU Filme und Serien streamt, hat nun ein Problem. Schweizer haben vorerst Glück «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Ausverkauf des Feminismus – die 3 dümmsten Gründe, Feministin zu sein Genau so ein schönes Gefühl ist es, den Picdump zu schauen ETH-Professor: «Man müsste halt ein Tal mit Solaranlagen zupflastern» «Biete Wohnung gegen Sex» – in England nehmen dubiose Wohnungsanzeigen zu Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea Facebook Live muss weg! 😡 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo