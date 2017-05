kafi freitag

Kafi, soll ich für einen Mann auf Kind und Entwicklung verzichten?

Liebe Kafi. Ich arbeite seit 6J in einem sicheren Job. Er verlangt mir aber viel Kraft ab und macht mir wenig Freude. Ähnlich geht es in der Beziehung. Bin seit 9J. mit Partner zusammen aber es läuft solala. Wünschte mir auch Kinder aber wir leben noch nicht mal zusammen. Nun könnte ich für 1J. in Alaska Meeresbio. studieren. Kenne den Ort gut und habe Freunde dort. Es wäre ein Traum aber mein Partner ist dagegen. Hab zudem Angst, dass ich zu alt dafür bin. Was würdest du tun? Herzlichen Dank. Katja, 32

Liebe Katja



Sie sind heute 32 Jahre alt. Das mag zwar noch relativ jung sein, aber im Bezug auf eine allfällige Mutterschaft sind Sie bereits auf dem absteigen Ast, liebe Katja. Ich könnte Ihnen jetzt in 35 wunderbar formulierten Sätzen erklären, warum es wichtig ist, seinen eigenen Träumen und Zielen zu folgen, aber ich denke, dass Sie bereits wissen, was kommen würde.



Darum nur eine kurze, aber sehr effiziente Übung für Sie:



Stellen Sie sich vor, Sie liegen auf dem Sterbebett und schauen von dort auf Ihr Leben zurück. Was werden Sie bedauern und was nicht?



Eine schöne Zeit in Alaska und alles Liebe! Ihre Kafi



P.S. Ich freue mich auf Ihre Postkarte! Bitte an die watson Redaktion schicken. Danke.​

Kafi Freitag (41!) beantwortet auf ihrem Blog Frag Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft. Daneben ist sie Mitbegründerin einer neuen Plattform für Frauen: Tribute.



Im analogen Leben führt sie eine Praxis für prozessorientiertes Coaching (Freitag Coaching) und fotografiert leidenschaftlich gern. Sie lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn in Zürich.



