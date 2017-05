kafi freitag

Kafi, mich stresst, dass mein Freund wixt.

Hoi. Sie haben schon zu diesem Thema geschrieben, trotzdem. Ich bin frisch in einer Beziehung, es ist toll, in jeder Hinsicht. Wir haben viel & guten Sex. Es beleidigt mich, dass er masturbiert & ich werde eifersüchtig. WTF? Ich mache das auch & trotzdem stört es mich. Ich schaue ja auch Pornos & trotzdem stört es mich bei ihm. Ich weiss, dass es nicht ist, weil ich ihm nicht genüge. Ich werde generell schnell eifersüchtig - obwohl er mir keinen Grund gibt. Wie lerne ich mit diesen Emotionen umzugehen? Brida, 25

Liebe Brida



Ja stimmt, habe schon ein paar mal darüber geschrieben. Aber Sexthemen sind immer gut für den Traffic drum macht es gar nichts, wenn ich zwischen all den tiefen Sinnfragen mal wieder was zum Thema wixen schreibe. Nicht, dass das weniger Tiefe hätte, damit wir uns recht verstehn. Sex ist eins der ganz grossen Themen unserer Gesellschaft und nur weil alle so tun, alles darüber zu wissen bedeutet es noch lange nicht, dass wir damit klarkommen. Im Gegenteil. Wir sind je länger je mehr oversexed and underfucked und das macht das Ganze anspruchsvoller als einfacher. Sex bombardiert uns den ganzen Tag und wird dadurch zu etwas, was wir gar nicht mehr richtig einschätzen können.

Ich habe mal gelesen, dass 13 jährige Mädchen beim Sorgentelefon anrufen und fragen, ob sie Analsex praktizieren müssen. Ob das dazu gehört.

Je mehr wir darüber lesen, sehen, davon bombardiert werden, umso mehr sind wir verunsichert. Gerade als sehr junger Mensch wie Sie, liebe Brida. Ich bin oft sehr dankbar, dass ich in einer Zeit vor der grossen Internet-Pornowelle grosswerden und mich entwickeln durfte. Meine Generation hatte auch ihre Themen (zum Beispiel HIV, das damals bekannt wurde) aber wir hatten noch kein Tinder und noch kein Youporn. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit all diesen Features noch schwieriger wird, als es eh schon ist.

Aber nun ganz konkret zu Ihrer Frage. Sie schreiben, dass Sie ganz frisch in einer Beziehung sind und dass Sie sich daran stören. Das ist vollkommen normal, liebe Brida. Am Anfang einer Beziehung ist man noch sehr unsicher und schnell eifersüchtig. Das geht allen so. Mir auch. Das legt sich mit der Zeit, wenn man etwas mehr Vertrauen zum Anderen gewonnen hat. Und Vertrauen in sich selber ist auch ein grosses Thema. Schliesslich ist man schneller eifersüchtig, wenn man den eigenen Wert nicht so ganz vor Augen hat. Dann wirft einem etwas schneller aus der Bahn und man ist verunsichert, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt.

Sie haben einen sehr ehrlichen und reifen Umgang mit dem Thema. Sie sagen selber, dass Sie es auch tun und eigentlich keinen Grund zur Eifersucht haben. Das ist doch super! Halten Sie sich immer wieder an dieser Tatsache fest und geben Sie sich Zeit, sicherer zu werden. Reden Sie mit Ihrem Freund über Ihre Gefühle und versuchen Sie nicht, Ihre Eifersucht wegzudrücken. Alles was man wegdrückt, will mit doppelter Kraft raus. Geben Sie den Gefühlen lieber Gestalt, in dem Sie darüber reden. Wir Frauen ticken in der Sexualität recht anders als Männer, da braucht es sehr viel Übersetzungsarbeit.

Schlussendlich wird es aber an Ihnen sein, sich sicherer zu fühlen. Dieses Gefühl kann nur von Ihnen selber kommen, dass kann Ihnen kein Mensch geben. Das ist ein Prozess, der in Ihrem Alter noch nicht fertig sein kann, Sie stehen erst am Anfang. Auch ich habe viele Jahre gebraucht, um mit mir im Reinen zu sein. Da gibt es leider keine Abkürzungen und es hilft kein Rat von aussen, da muss man selber durch.



Mit herzlichem Gruss, Ihre Kafi

FragFrauFreitag Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Kafi Freitag - Das Buch Die 222 besten Fragen und Antworten in einem schön gestalteten und aufwendig hergestellten Geschenkband. www.fragfraufreitag.ch

www.salisverlag.com

Fragen an Frau Freitag? ​ Hier stellen!



Kafi Freitag (41!) beantwortet auf ihrem Blog Frag Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft. Daneben ist sie Mitbegründerin einer neuen Plattform für Frauen: Tribute.



Im analogen Leben führt sie eine Praxis für prozessorientiertes Coaching (Freitag Coaching) und fotografiert leidenschaftlich gern. Sie lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn in Zürich.



Haben Sie Artikel von FRAG FRAU FREITAG verpasst?

Sälber tschuld! Hier nachlesen!

Das könnte dich auch interessieren: Fiala redet und redet – doch Girod macht in nur 40 Sekunden alles klar Frauen legen den Tampon beiseite: Was du über «Free bleeding» wissen musst Hier nun ein paar Leute, die sich «attraktiver» photoshoppen wollten – und scheiterten Ätschi Bätschi! In der «Bachelorette» gibts Männer im Bett und beim Halbblutt-Ballett Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist Der wohl bekannteste Rücken von Instagram – er war schon fast überall «Ich kann euch beim Sex hören» und 18 andere geniale WiFi-Namen, die du klauen solltest Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo