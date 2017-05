kafi freitag

Um was geht es im Leben eigentlich?

Ich bin mit meinem Leben unzufrieden. Ich habe einen Job, in dem ich sehr sehr gut verdiene und seit 3 Jahren eine Beziehung. Es ist nicht die ganz grosse Liebe, aber besser als allein sein. Habe also nicht viel Grund zum jammern. Aber es fühlt sich alles falsch an und ich frage mich immer wieder, um was es im Leben geht. Was soll ich tun? Auswandern? Filippa, 26

Liebe Filippa



Auswandern? Sicher nöd! Denken Sie tatsächlich, dass Sie anderswo vor diesen Sinnfragen sicher sind?

Genau das Gegenteil sollten Sie tun. Hierbleiben und sich all diesen Fragen stellen. Es sind nämlich sehr Wichtige und es lohnt sich, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Das ist eine sehr spannender Prozess, seien Sie dankbar, dass Sie mit ihm konfrontiert werden!



Sie haben also einen Job, der Ihnen sehr gut Kohle in die Kasse spült und einen Freund, der Sie vom Alleinsein bewahrt. Und jetzt merken, Sie, dass das irgendwie nicht reicht. Wie auch?

Sehr viele Menschen führen eine Beziehung, damit sie nicht alleine sind. Und viele bleiben auch dann, wenn diese Beziehung nicht wirklich stimmt, viele Frauen sogar dann noch, wenn sie leiden. Statt dass man sich mal auf die eigenen Füsse stellt und spürt, wie sich das anfühlt, verharrt man lieber in einem Zustand, in dem man nicht alleine stehen muss. Kein Wunder, dass man mit der Zeit frustriert ist und sich selber aus den Augen verliert.

Beim Job ist es nicht anders. Gut verdienen ist ja schön, aber reicht das wirklich aus, um in der Tätigkeit die 60 % unseres gesamten Lebens einnimmt, zufrieden zu sein? Ich persönlich kann weder das eine noch das andere verstehen. Mir ist beides zu wichtig, als dass ich allzu grosse Abstriche machen würde. Und das sollten es Ihnen auch sein! Schliesslich ist es Ihr Leben und wer weiss, ob Sie nochmals eins geschenkt bekommen? Sie allein sind dafür verantwortlich, wie Sie Ihre Lebenszeit nutzen. Nehmen Sie diese Verantwortung wahr!

Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen eine Mission haben. Unsere Aufgabe ist es, diese Welt zu einer besseren zu machen und möglichst viel Liebe in die Welt zu tragen. Ich kann das nur, wenn ich in meinem innersten eine Zufriedenheit spüre. Darum umgebe ich mich ausschliesslich mit Menschen, die diese Gefühle in mir auslösen. Und ich mache einen Job, der mir sehr viel Freude und Genugtuung schenkt. Dadurch bin ich in der Lage, anderen Menschen Mitgefühl und Respekt entgegenzubringen und sie darin zu unterstützen, mit sich selbst im Reinen zu sein. Und das ist mein persönlicher Sinn des Lebens. Und den kann ich überall auf der Welt verwirklichen, weil er ein Teil meines Seins ist und damit unabhängig von vielen Äusserlichkeiten.

Wenn Sie herausfinden wollen, worin der Sinn Ihres Leben liegt, dann müssen Sie sich diese zwei Fragen stellen:



1. Worin gehe ich vollkommen auf und was gibt mir eine innere Zufriedenheit?



2. Was ist meine grösste Gabe und wie kann ich diese der Welt und den Menschen in meinem Umfeld schenken?

Wenn wir Menschen alle das tun würden, was unsere Herzen erwärmt und uns Lebensfreude verleiht, dann wäre diese Welt eine bedeutend Bessere, weil erfüllt von Frieden. Wir müssten uns nicht in Neid und Missgunst suhlen und könnten andere sein lassen, wie sie sind.



Mit herzlichem Gruss. Ihre Kafi

Kafi Freitag (41!) beantwortet auf ihrem Blog Frag Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft.



Im analogen Leben führt sie eine Praxis für prozessorientiertes Coaching (Freitag Coaching) und fotografiert leidenschaftlich gern. Sie lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn in Zürich.



