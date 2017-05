Kafi, ist es ok, einer magersüchtigen Bekannten nicht zu helfen? 

Kafi, haben Sie mir effiziente Haushaltstipps?

Liebe Kafi. Ich bin eine schreckliche Haushälterin und ich steh dazu (so halb). Ich wohne mit meiner Familie auf einem Bauernhof, bin aber nicht die klassische Bäuerin. Es käme mir nie in den Sinn, jeden Morgen die Bettwäsche rauszuhängen, es gibt Stellen, die hab ich seit Monaten nicht mehr gesaugt, Wäsche mach ich nur wenn es keine mehr hat und dann leg ich sie zerknittert in den Schrank, Kühlschrank dauernd unordentlich ... Haben Sie mir effiziente Haushaltstipps? Muriel, 34

Liebe Muriel Nein. Habe ich nicht.Während ich Ihnen diese Antwort schreibe, stapelt sich bei mir nämlich die saubere Wäsche in unzähligen geklauten IKEA-Taschen und die Bettwäsche müsste ich auch endlich mal wieder wechseln, bevor mir der Putzmann wieder mit vorwurfsvollem Unter-, Über- und Mittelton sagt, man sollte diese eigentlich wöchentlich wechseln. Und in allen Ecken sauber ist es auch nur, weil ich ebendiesem meinen Hightech-Kärcher in die Hand drücke, ansonsten hätte ich mit …