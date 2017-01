kafi freitag

Kafi, der Sex stimmt auch nach 9 Jahren nicht!

Liebe Kafi. Der Sex war noch nie gut und geküsst haben wir uns von Anfang an ungerne. Da ich aber in der vorherigen Beziehung das Kamasutra rauf und runter gespielt habe, war mir dies am Anfang auch nicht wichtig, dass es in der neuen Beziehung sexuell nicht so passt. Ich dachte es würde dann schon werden. Nun nach 9 Jahren ists immer noch besch.. Und ich vermisse liebevollen Sex nun!! Aber ich kann die (fehlende) Sexchemie nicht malen!!! Monika, 45

Liebe Monika



Und was genau ist jetzt Ihre Frage an mich? Sie wissen selber, dass kein Wunder mehr passieren wird. Was also wollen Sie von mir hören? Soll ich Sie anlügen und Ihnen Mut zusprechen, dass man mit etwas gutem Willen alles richten kann? Nein, kann man nicht.

Sie sind 45 Jahre alt und haben fast ein ganzes Jahrzehnt so gelebt. Was zum Henker muss denn noch passieren, bis Sie endlich den Mut haben, die Sache zu beenden? Denken Sie wirklich, dass jemand Ihre Entscheidung abnehmen wird? Vielleicht sogar die liebe Frau Freitag?

Ok. Können Sie haben: Lösen Sie die Beziehung auf. Noch heute. Es ist der 1. Januar und einen besseren Vorsatz werden Sie nicht finden, als ein glückliches Sexualleben haben zu wollen. Und lassen Sie sich ja nicht von irgendwelchen Kommentarnulpen einreden, dass es in einer Beziehung nicht nur um Sex geht. Es ist Ihr Leben und es ist Ihre Beziehung und Sie allein entscheiden, was Ihnen wichtig ist und was nicht.



Happy new year. Ganz herzlich. Ihre Kafi

Kafi Freitag - Das Buch Die 222 besten Fragen und Antworten in einem schön gestalteten und aufwendig hergestellten Geschenkband. www.fragfraufreitag.ch

www.salisverlag.com

Fragen an Frau Freitag? ​ Hier stellen!



Kafi Freitag (40!) beantwortet auf ihrem Blog Frag Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft. Daneben ist sie Mitbegründerin einer neuen Plattform für Frauen: Tribute.



Im analogen Leben führt sie eine Praxis für prozessorientiertes Coaching (Freitag Coaching) und fotografiert leidenschaftlich gern. Sie lebt mit ihrem 11-jährigen Sohn in Zürich.



Haben Sie Artikel von FRAG FRAU FREITAG verpasst?

Sälber tschuld! Hier nachlesen!

Das könnte dich auch interessieren: 2016, musste das sein? Hier sind 47 Lieblinge, die du uns genommen hast Das Tablet aus Nordkorea spioniert – und das nicht mal heimlich Die 11 kuriosesten Schweizer Polizeimeldungen des Jahres Diese 25 Momente waren 2016 so richtig zum Fremdschämen 😱😱 Sefolosha provoziert Knicks-Superstar Anthony bis aufs Blut und kassiert eine «Time»-Liste – das sind die einflussreichsten Fotos aller Zeiten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️