Kafi, wie geht man eine Beziehung ein, ohne den ersten Schritt zu wagen?

FRAGFRAUFREITAG

Grüezi Kafi. Du hast immer so erfrischende Antworten parat und weil ich echt in der Klemme stecke und nicht mehr weiter weiss, dachte ich, du kannst mir vielleicht helfen. Es ist so: Mein Mann und ich führen seit 15 Jahren eine beschissene Beziehung.

Grüezi liebe Denise Das mit der Bratpfanne würde ich so oder so mal tun an Ihrer Stelle. Das kann eigentlich nie schaden. Ansonsten machen Sie 2 Denkfehler, die ich Ihnen aufzeigen kann. 1. Sie dürfen auch eine beschissene Beziehung führen. Es steht nirgends geschrieben, dass man sich trennen muss, wenn die Beziehung nicht gut ist oder einer der Partner ausserhalb was am Laufen hat. Es ist Ihr gutes Recht, weitere 15 oder meinetwegen 150 Jahre mit diesem Mann zu verbringen. 2. Sie …