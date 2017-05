Haben wir Menschen Gefühle oder haben Gefühle womöglich eher uns?

Kafi, ich war krank und bin drum dünn geworden. Alle finden das super!

Hoi Kafi, merci viel mal für deine coolen Antworten, ich lieb's ;). Ich erhole mich gerade von einer Krankheit, die mich für ein 1/2 Jahr ausgeknockt hat. Es war nicht schön und schlimm war, dass ich oft nichts essen konnte. Dadurch habe ich abgenommen, wofür ich nun laufend «Komplimente» bekomme. Ich krieg die Kriese! Es mag komisch sein, aber ich fand mich vorher schon gut ;). Einwände wie: «ich wäre lieber gesund als schlank» stossen auf taube Ohren. Findest du, ich überreagiere? Mary, 35

Liebe MaryNein, das finde ich überhaupt nicht. Kein bisschen. Im Gegenteil. Aber erst einmal bin ich froh, dass es Ihnen wieder besser geht. Was Sie erleben, ist das Phänomen, dass in unserer Gesellschaft alle möglichst dünn sein wollen. Dünn ist das neue schwarz. Und das gilt mehr als gesund sein. Viele nehmen dafür einen sehr ungesunden Lifestyle in Kauf. Hungern, treiben Sport bis zum Umfallen oder fressen und kotzen. Und auch viele von denen, die nicht so weit gehen, schauen penibel …