Liebe Kafi. Kann man eine Person, die man einmal geliebt hat, immer irgendwie gern behalten?

Wohin geht die Liebe, wenn sie geht? Wohin mit diesen Gefühl? Und machen solche Gefühle etwas mit der aktuellen Beziehung? Ich möchte nicht zurück, bin diesem Menschen aber dankbar und mag ihn immer noch... Wir haben losen Kontakt, was für meinen Mann kein Problem ist. Aber eben, wo ist die Liebe nun, und welche Gefühle kommen danach? Liebe Grüsse Olivia, 30

Liebe Olivia



Was für eine schöne, versöhnliche Frage. Danke dafür. Viele Menschen sind nicht imstande, die Liebe nach einer Trennung in etwas Neues zu transformieren, Sie ertragen die Gefühle nur in reinem Weiss oder dunkelstem Schwarz. Sie scheinen in dieser Beziehung die Vielfalt vieler Graustufen zu haben und das ist ein wunderbarer Charakterzug, den Sie unbedingt schätzen und schützen sollten.



Die Liebe ist noch da, sie hat sich nur verändert. Wenn man jemandem einen Platz in seinem Herzen eingeräumt hat, dann darf dieser auch nach einer Trennung noch bestehen bleiben. Das ist die wahre Liebe, die nicht an äusserliche Rahmenbedingungen geknüpft ist, weil sie ohne Konventionen auskommt. Auch in meinem Herzen wohnen noch Menschen, mit denen ich einmal ein Stück meines Lebens geteilt habe und die für mich in dieser Zeit sehr wichtig waren. Das können ehemalige Liebespartner sein oder auch Menschen, mit denen man auf andere Art und Weise eine Intimität geteilt hat, oder noch immer teilt. Das Herz ist gross und je mehr Menschen darin Platz haben, umso stärker und erfüllter wird es. Mich erfüllt die Liebe zu diesen Menschen mit ganz starker Dankbarkeit und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage, welche Gefühle danach kommen. Seien Sie dankbar dafür, geliebt worden zu sein und geliebt zu haben. Dieses Gefühl ist die Basis für ganz viel mehr Liebe, denn alles was Sie fühlen, ziehen Sie nur noch stärker in Ihr Leben!

Ihr Mann scheint über eine wunderbare Herzensbildung zu verfügen und zu verstehen, dass diese Liebe Ihre Beziehung nicht gefährdet. Das ist ein kostbares Geschenk, tragen Sie bitte Sorge dazu und zu Ihrem Mann! Die meisten Menschen kennen in dieser Angelegenheit wenig Offenheit und verwechseln Liebe mit einem seltsamen Besitzanspruch. Wenn man fähig ist, den ehemaligen Partner loszulassen, dann kann man eine neue Art von Zuneigung entwickeln, die darauf gründet, dass man sich ehrlich freut, wenn es dem anderen gut geht.



Sie brauchen nichts weiter zu tun, als zu geniessen. Sie machen alles richtig, sie lieben!



Mit ganz herzlichem Gruss. Ihre Kafi



P.S. Und nein, ich widerspreche mich keinesfalls wenn ich behaupte, dass

Frauen und Männer keine besten Freunde sein können...

Kafi Freitag (41!) beantwortet auf ihrem Blog Frag Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft. Daneben ist sie Mitbegründerin einer neuen Plattform für Frauen: Tribute.



Im analogen Leben führt sie eine Praxis für prozessorientiertes Coaching (Freitag Coaching) und fotografiert leidenschaftlich gern. Sie lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn in Zürich.



