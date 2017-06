kafi freitag

Kafi, darf ich hässig sein auf meine Ex?

Liebe Frau Freitag. Während über 5 Jahren waren ich und meine Ex-Freundin ein Herz und eine Seele. Kein einziges Mal war ich richtig böse auf sie, nicht einmal nach der gemeinsam beschlossenen Trennung. Nun erfuhr ich, dass Sie sich knapp einen Monat nach unserer Trennung auf eine neue Beziehung eingelassen hat. Zum ersten Mal fühle ich mich verarscht. Darf ich böse auf meine Ex-Freundin sein? Und darf ich es ihr auch mitteilen? Liam, 23

Lieber Liam



Wenn man sich trennt, dann ist mehr nicht mehr zusammen. Faktisch hätte Ihre Ex 5 Minuten nach der Trennung einen neuen Freund haben dürfen.

Aber dennoch ist es verständlich, dass es einen kränkt, wenn man so schnell ersetzt wird. Das ist nur menschlich. Und in Ihrem Fall ist diese Erkenntnis vermutlich doppelt wichtig. Zum Einen ist jetzt wirklich klar, dass es da einen Schnitt gab und zum Zweiten können jetzt unterdrückte Gefühle endlich hochkommen. Es kann mir nämlich niemand erzählen, dass es nach einer Trennung nur Friede Freude und Eierkuchen gibt. Wenn dem so wäre, hätte man sich wohl kaum trennen müssen. Und selbst supereinvernehmliche Trennungen hinterlassen immer Enttäuschung und meistens auch Wut.

Wenn dem nicht so ist, darf man getrost an der Beziehung, die davor war, zweifeln. Wenn man jemanden verliert, der einem etwas bedeutet hat, dann geht das nun Mal nicht ohne Emotionen. Und dass Sie erst nach 5 Jahren Herz und Seele davon erfahren, ist auch eine Sache für sich. Vielleicht gut, dass Ihnen endlich die Augen geöffnet wurden und Sie sich nun endgültig von der Ex emanzipieren können. Dadurch werden Sie nämlich frei und unabhängig und das ist das Wichtigste.



Ob Sie es Ihr sagen dürfen? Natürlich! Sie dürfen alles. Aber unter dem Strich ist es mehr Ihr Thema, als das Ihrer Ex.



Mit herzlichem Gruss. Ihre Kafi

Kafi Freitag - Das Buch Die 222 besten Fragen und Antworten in einem schön gestalteten und aufwendig hergestellten Geschenkband. www.fragfraufreitag.ch

www.salisverlag.com

Fragen an Frau Freitag? ​ Hier stellen!



Kafi Freitag (41!) beantwortet auf ihrem Blog Frag Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft. Daneben ist sie Mitbegründerin einer neuen Plattform für Frauen: Tribute.



Im analogen Leben führt sie eine Praxis für prozessorientiertes Coaching (Freitag Coaching) und fotografiert leidenschaftlich gern. Sie lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn in Zürich.



Haben Sie Artikel von FRAG FRAU FREITAG verpasst?

Sälber tschuld! Hier nachlesen!

Das könnte dich auch interessieren: Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten «Slap her pussy» – dieser Trend unter Mädchen hat es in sich 53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo