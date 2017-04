17 Kärtchen für genervte Informatiker

Ich habe mit verschiedenen Informatikern/IT-Menschen und -Supportern gesprochen und gefragt, was sie im IT-Alltag am meisten stört. Nachfolgend 17 Antwort-Kärtchen. Ausdrucken, ausschneiden und den Tätern (Kunden, Verwandte, Vorgesetzte) wortlos in die Hand drücken.

Plötzlich beste Freunde.

nude-hamsters-and-helicopters.net/ downloads/malware.exe

«JONAS, ICH HABE DAS INTERNET GELÖSCHT!»

Error 404: Problembeschrieb not found.

Bei Fragen zum Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.



Wenn mal wieder jemand eine Dokumentation verlangt.

Klischee und Wahrheit

«Ach. In der IT? Am Empfang? Oder Assistentin?»

«Nein, wirklich!»

1k-Sassa

Mal am Montag beim Chef ausprobieren.

In Jobs we trust.

Allererste Frage.

Für Sparfüchse.

«Genau so, wie es jetzt ist, einfach alles komplett umstellen.»

Funktioniert immer.

Für Denkfaule.

Quelle: das hab ich von irgend einem Meme geklaut.

Bist du auch IT-Mensch und vermisst noch ein Kärtchen?Bitte! In die Kommentare damit!



Übrigens! Die «Kärtchen für genervte Informatiker» werden bald gedruckt und sind voraussichtlich im Juni auf www.zukkihund.ch erhältlich. Trage dich dort in den Newsletter ein und erfahre als erster, wenn sie versandbereit sind.

​

Hier findest du Rafi Hazeras Hipsterlitheater.

Rafi Hazera Rafi Hazera ist Grafiker, Comedian, Zürcher und das Herrchen des Zukkihundes. Rafi ist extrem schön. Und auch weise. Das ist Allgemeinwissen. Und er hat den Text für dieses Kästli natürlich nicht selber geschrieben. Wenn ihn jemand fragt, warum sein Blog auf watson «Hipsterlitheater» heisse, obwohl er gar nicht immer über Hipster blogge, dann lacht Rafi laut und sagt der Person, dass ihm ihre Meinung völlig schnurz sei und er manchmal auch an die S-Bahn-Türe lehne, obschon dies ausdrücklich nicht erwünscht wird. So ein ungehobelter Rowdy ist er nämlich.

