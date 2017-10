Bild: Screenshot Film

6 Dinge, um die du als Jugo-Kind nicht herum kommst – Teil 2

Nach Vegeta, Ajvar und dem Durchzug als Todesengel ist vor Sarma, Marlboro rot und den geschmacklosesten Guetzli der ganzen Welt: Dinge, die jedes Jugo-Kind kennt – Ludmila holt zu einer weiteren Runde aus.

Du bist glatt, lieber watson-Leser, Secondo, Vollblut-Jugo! Mein Listicle vom letzten Mal, in dem ich erzählte, was mir als Jugo-Kind alles in die Wiege gelegt wurde, hast du rege gelesen. Mehr noch: du hast aktiv mitdiskutiert, bist selber in Erinnerungen geschwelgt und hast mich auf weitere Dinge aufmerksam gemacht, die ich als Jugo-Kind eingetrichtert bekommen hab.

Und weil wir gemeinsam stark sind und weil wir ja nie aufhören sollen, wenn's am schönsten ist, präsentiere ich hier die Fortsetzung von Dingen, um die du als Jugo-Kind nicht herum kommst.

Marlboro rot

watson-Leser «Kunibert der fiese» wollte wissen, wann die Altersgrenze erreicht ist, wo ein Jugo von Marlboro Gold (light) auf Marlboro rot wechselt. Ich tippe auf plusminus 16. Sofern er nicht schon mit Marlboro rot angefangen hat zu rauchen. Noch bevor er die Töffliprüfung absolvieren oder sein erstes Barthaar rasieren konnte. Marlboro rot gehört zum Jugo wie sein Auto-Schlüssel, sein schwarzer Kaffee, sein Gläschen Rakija und sein Gold-Chetteli.

Wer sich jetzt darüber aufregen will, dass ich nur in der männlichen Form schreibe, möge sich beruhigen: Natürlich rauchen Damen auch. Und genau weil sie Ladies sind, überlassen sie den harten Tabak den harten Jungs und ziehen vorzugsweise an Slim-Zigaretten mit Menthol-Geschmack. Auch als Nichtraucher haben wir sowohl Slims als auch Marlboros daheim. Für den Besuch. Gehört zum fixen Repertoire, über das du als Jugo-Gastgeber verfügen musst.

Eurocrem

Nichts spaltet den Balkan so sehr in zwei Fraktionen wie dieser Brotaufstrich, der dir einen Zuckerschock verpasst, wenn du nur schon einen Löffeli davon naschst. Auf der einen Seite Schoko- und Haselnuss-, auf der anderen Vanillie-Crème. Beides geil. Und doch kann es nur einen Sieger geben. Hier scheiden sich die Geister, hier geht es um mehr, das hier ist wahre Politik.

Liebe Vanillie-Fraktion. Wollte ihr meine BFFs sein?

Sorry, liebe Haselnüssler, ihr habt keine Ahnung!

Ludmila Balkanovic Unsere Kolumnistin Ludmila wuchs zwischen Mani Matter, Kettenrauchern, harten Schweizer Schulregeln und einer «Fuck the System»-Kultur auf. Hier erzählt die Mittdreissigerin aus ihrem Leben zwischen Schweizer Bünzli- und dem Jugotum.

Sarma

Leserin «Die verwirrte Dame» will wissen, was mit Sarma ist. Userin «lily.mcbean» trifft mit ihrer Erläuterung den Nagel auf den Kopf. Sie nennt die Krautwickel, die mit Hackfleisch, Tomaten und Reis gefüllt sind, «Jugo-Capuns». Und die haben es in sich. Wer sich nicht überfrisst, ist kein richtiger Jugo. Und wer keine hausgemachte Sarma zubereiten kann, bleibt ledig.

Ich kann keine Sarma machen. Wir werden aber sicher einen Kompromiss finden, lieber Zukünftiger!

Kiselo Mleko

Man nehme Naturejoghurt, kippe Wasser und Salz rein und werde glücklich. Was merkwürdig klingt, schmeckt so, wie ich mir das Schlaraffenland vorstelle. Vor allem im Sommer gibt es nichts besseres als «Kiselo Mleko» (saure Milch). Ok, vielleicht noch ein kaltes Bier. Wobei nein, das Joghurt-Wasser-Salz-Gemisch gewinnt. Als Türke willst du jetzt «Ayran» schreien. Und mir erzählen, dass ihr das Erfrischungsgetränk erfunden habt. Mir egal. Ihr habt es, wir haben es, preisen wir es! Ziveli! Oder wie ihr Türken sagt: Serefe! Zum Wohl!

«Hajde da se volimo»

Zu den schönsten Dingen in meiner Kindheit gehören die drei TVs, die wir hatten. Einen in der Stube, einen in der Küche und den dritten schenkte mir meine Schwester zu meinem 15. Geburi für mein Zimmer. Das Beste: Mindestens ein Fernseher lief immer. Und meist schauten wir den gleichen Film. Auf VHS. In «Hajde da se volimo» («Komm, wir lieben uns»), spielt die narzisstische Balkan-Pop-Diva Lepa Brena sich selber. Der Plot rundherum: Scheiche, die sie entführen wollen, viel Alkohol, Partys, Sex und Musik, die vor allem meine Mutter, meine Schwester und mich durch die Wohnung hüpfen liess.

Trailer zum Film «Hajde da se volimo» Video: YouTube/Lepa Brena

Und nun entschuldige mich bitte, ich muss rasch rausfinden, ob ich die Performance nach fast 30 Jahren immer noch kann.

Ludmila Balkanovic Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Plazma-Kekse

Du kennst Petit Beurre. Die Butterkekse mit viel Butter und wenig Geschmack. Jetzt subtrahiere den wenigen Gout komplett, und du erhältst Plazma-Kekse. Jedem armen Jugo-Kind werden die schrecklichen Guetzli als die besten ever angepriesen. So wie Schweizer Kindern Darvida. Oder Mini-Reiswaffeln. Ätzend. Ich hab die Verarsche übrigens schon früh durchschaut. Und meine Plazma Kekse in alles getunkt, das sich in Reichweite befand. In Mamas Kaffee, Papas Kafi Luz und in die heisse Schoggi meiner Schwester. Später in ihren Cappuccino.

Ich bin heute kaffeesüchtig.

Dafür rauche ich nicht mehr.

Fair enough!

Und jetzt gehe ich «Hajde da se volimo» schauen. Danke, dass es dich gibt, YouTube. <3

Eure Ludmila

Mehr von Ludmila Balkanovic: Sechs Dinge, um die du als Jugo-Kind nicht herum kommst Vergesst Charlie Sheen – hier kommt mein cooler Onkel Milan Jugos in Dietikon: Wenn Halid loslegt, herrscht nur noch Heimat Fear and Loathing im Jugo-Kuhkaff Einmal Gras-Schmuggel von Zürich nach Belgrad Der Jugo und seine Arbeitsmoral – oder warum die EU Familien auseinanderreisst Wenn Balkan-Bitches Beef haben, biegen sich die Balken Balkanisch für Anfänger mit «Kajt Mos» und «Majli Sairus» Statt zuhause lande ich im Jugo-Schnellimbiss: Eine abenteuerliche Taxifahrt mit Slavoljub Fünf wichtige Regeln, wenn du einen Jugo halten willst Mini-BMWs, Mini-Ducatis, Mini-Kalaschnikows – ein Nachmittag auf dem Assi-Spielplatz «Um 5 Uhr Nachmittags bin ich besoffen, um halb 8 am Ende» – Jugo-Musik for ever! Vergiss Sex und lerne kochen! Meine Balkan-Oma, ich und unsere Hassliebe Der Polizist schaut sich kurz um, dann nimmt er die 50 Euro – unterwegs in Belgrad Fette Knarren, Schnaps zum Frühstück und ein Bargeld-Regen: Hallo, Jugo-Hochzeit! Fliegt der Balkaner, fliegen Duschstangen, Zement und 110-Liter-Säcke mit Wenns um die Liebe geht, kennt Mama «-ic» keine Gnade «Löli», meint meine Mutter und sagt: «Ich scheiss dir in deinen Mund» Gestatten, mein Name ist Balkanovic! Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: 10 verrückte Rekorde, die du (ziemlich sicher) nie brechen wirst Musiker ändert nach Blutbad in Las Vegas seine Meinung – und zwar um 180 Grad Spanische Auswahl bricht Training ab: «Piqué, du Mistkerl, raus aus der Nati!» Du hast Sorgen oder bist betrübt? Diese 24 Bilder machen dich sofort glücklich Nichts ist für immer. Ausser diese Tattoo-Fails – über die lachen wir auch morgen noch Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo