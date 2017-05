Fünf wichtige Regeln, wenn du einen Jugo halten willst

Eine Auswertung der «Sonntagszeitung» hat ergeben, dass Ehen zwischen Schweizern und Balkanern am schnellsten zerbrechen. Alles Chabis, findet Ludmila Balkanovic. Zumindest, wenn man ein paar simple Punkte beachtet.

Gerade mal vier Jahre soll die Ehe zwischen einem Schweizer und einer Kosovarin halten. Ein bizli besser sieht's aus, wenn der Mann aus dem Kosovo und die Frau aus der Schweiz kommt: fünf Jahre.

Mit Russinnen, Ukrainerinnen und Serbinnen dauern sie durchschnittlich sieben Jahre, mit Kroatinnen acht. Ein Vergleich: Reine Schweizer Ehen existieren im Schnitt 16 Jahre, glaubt man einer Auswertung der Sonntagszeitung.

Ludmila Balkanovic Unsere Kolumnistin Ludmila wuchs zwischen Mani Matter, Kettenrauchern, harten Schweizer Schulregeln und einer «Fuck the System»-Kultur auf. Hier erzählt die Mittdreissigerin aus ihrem Leben zwischen Schweizer Bünzli- und dem Jugotum.

Auf ein ähnlich tristes Resultat in Sachen bi-nationale Liebe kam auch das Bundesamt für Statistik 2016. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe mit einer Person aus der Türkei oder dem Balkan 20 Jahre nach dem Ja-Wort noch hält, liegt bei mickrigen 28 Prozent.

Ich bin der Meinung, dass wir Ehen zwischen Balkanern und Schweizern easy great again machen können.

Wie? So:

Der Jugo, das Wochenende und du

Vielleicht willst du an Wochenenden mit dem 9-Uhr-Pass der SBB an einen schönen Ort fahren. Du findest, es gibt nichts Schöneres, als auf einer Wanderung den mitgeschleppten Proviant – Cervelat, Minipic und Farmer – zu essen und die Aussicht zu geniessen. Dann wird's allerdings komplex. Vor allem, wenn du eine Frau bist.

Der Jugo kennt bei der Freizeitgestaltung keine Kompromisse: Er will sein Auto waschen. Er will sein Auto spazieren fahren. Gerne rund um den Bahnhof seines Wohnortes. Stundenlang. Bevor du jetzt den Bettel hinschmeissen willst: Atme durch! Du musst nicht mit. Dein Jugo wird die Runden mit seinen Kumpels drehen. Und die paar Frauen, denen die Männertruppe nachpfeifen wird, sind für dich doch noch lange keine Konkurrenz!

Der Jugo, die Ernährung und du

Falls du Vegetarier/in oder Veganer/in bist, lass die Hände von einem Balkaner/einer Balkanerin. Egal, wie viel Geld, Motivation und Liebesmüh du in eine Paartherapie steckst: Das wird nichts. Eine Mahlzeit ohne ein Steak, Schnitzel, Wurstwaren oder Spanferkel macht einen Balkaner aggressiv. Und bringt seine Mutter an die Grenzen ihrer Kochkünste. Hau ab! Schnell!

Der Jugo, die Mutter und du

Apropos Mutter. Ist es dir wichtig, dass sich dein Partner irgendwann von seinem Mami gelöst hat und du die erste Geige spielst? Vergiss es! Den Kampf gegen seine/ihre Mutter kannst du nie gewinnen!

Das Gute: Du wirst dich nie um einen Babysitter kümmern müssen. Deine Schwiegermutter wird immer für dein Kind da sein, dieses an sich reissen und die Erziehung komplett übernehmen. Deine Ansichten wird sie selbstbewusst abwinken und sich darüber hinwegsetzen.

Sieh es positiv: Du hast trotz deines Elterndaseins alle Zeit der Welt, dich auf anderes zu konzentrieren. Weisst du, wie viele Menschen von genau davon träumen?

Der Jugo, die Ferien und du

Du willst die Welt entdecken? Alle Kontinente bereisen? Verschiedene Kulturen kennenlernen? Vergiss es! Der Jugo findet es nirgends so schön wie «unten». Damit meint er sein Herkunftsland.

Unten, wo das Essen am besten, das Gras am grünsten, die Menschen am schönsten und tollsten sind. Unten, wo die Landschaft alles andere dieser Welt in den Schatten stellt, und unten, wo Einheimische Spalier stehen, wenn du mit der fetten Karre aus Punkt 1 einfährst.

Freu dich. Wo sonst in der Welt applaudiert eine ganze Entourage, wenn deine Wenigkeit eintrifft?

Der Jugo, die Mentalität und du

Du hast dich in einen Balkaner/eine Balkanerin verliebt? Ich gratuliere. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es mit einer treuen, simplen Seele zu tun hast, ist gross. Du brauchst den Balkaner nicht mit Literatur und Belesenheit zu beeindrucken: Er/Sie schaut Fernsehen, statt Bücher zu lesen.

Auch musst du ihm/ihr nicht mit Indie-Musik, Undergroundzeugs, Kultur, Kunst und teuren Restaurants kommen: Der Jugo mag Fast-food-Ketten, hört Musik von «unten», kauft im Denner ein – «Super-Wochenaktionen und Wochenendknaller» – und versteht unter Kunst ein Souvenir von «unten».

Ausserdem ist er/sie ein Überlebenskünstler: Dein Partner in Crime weiss, dass Schnaps (Rakija) gegen alles hilft: Grippesymptome, Müdigkeit, schlechte Laune und sogar Kratzer auf der CD.

Sollte es trotzdem nicht klappen mit dem Bis-dass-der-Tod-euch-Scheidet, dann renn! Renn, so schnell du kannst! Und nimm Gopferdeckel deine Pensionskasse und dein Erspartes mit.

Ich will nie hören, ich hätte dich nicht gewarnt.

Gern geschehen!

Eure Ludmila

Mehr von Ludmila Balkanovic Mini-BMWs, Mini-Ducatis, Mini-Kalaschnikows – ein Nachmittag auf dem Assi-Spielplatz «Um 5 Uhr Nachmittags bin ich besoffen, um halb 8 am Ende» – Jugo-Musik for ever! Vergiss Sex und lerne kochen! Meine Balkan-Oma, ich und unsere Hassliebe Der Polizist schaut sich kurz um, dann nimmt er die 50 Euro – unterwegs in Belgrad Fette Knarren, Schnaps zum Frühstück und ein Bargeld-Regen: Hallo, Jugo-Hochzeit! Fliegt der Balkaner, fliegen Duschstangen, Zement und 110-Liter-Säcke mit Wenns um die Liebe geht, kennt Mama «-ic» keine Gnade «Löli», meint meine Mutter und sagt: «Ich scheiss dir in deinen Mund» Gestatten, mein Name ist Balkanovic! Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo