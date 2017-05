quelle: hamid

Zwei Afghanen wandern durch die Schweiz – Tag 10: In Greng ist der Tisch schon gedeckt

Die afghanischen Asylsuchenden Hamid und Mohammad haben am 1. Mai ihre grosse Wanderung durch die Schweiz begonnen. watson publiziert hier den täglichen Video-Blog über ihre Reise.

Tag 10

Kein Video, dafür ganz viele Fotos gibt's heute von den Wanderern. In Greng (FR) kennt man Hamid und Mohammad schon und empfängt sie mit offenen Armen oder besser gesagt, mit gedecktem Tisch.

grafik: leo

Tag 9

Heute waren die beiden in der Altstadt von Fribourg. Was sofort auffällt, Hamid und Mohammad können nicht nur immer besser Deutsch, nein, jetzt sprechen sie auch schon Französisch.

Tag 8

Heute sind die zwei Männer in Bern. Sie seien besonders beeindruckt vom Bundeshaus gewesen, erzählen sie. Das Wandern hinterlässt aber langsam seine Spuren: Seine Füsse seien voller Blasen, sagt Hamid.

Mit Glocke vor dem Bundeshaus: Hamid und Mohammads Gastgeber erzählen, warum sie beim Projekt mitmachen.

Video: watson

Mit lautstarken Klängen wurde dort heute die zweite Auflage der Kampagne «Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz» eingeläutet. Und Hamid und Mohamad waren dabei.

Die Kampagne Die vom Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS zusammen mit über 130 Partnerorganisationen und zahlreichen Schweizer Persönlichkeiten getragene und zum zweiten Mal lancierte Kampagne will angesichts von weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht dazu beitragen, Brücken der interkulturellen Verständigung und der Toleranz zu bauen. In den kommenden sechs Wochen und bis zum 17. Juni ist «Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz» die Plattform von interkulturellen Begegnungen der besonderen Art – zwischenSchweizerInnen einerseits und hier lebenden Flüchtlingen andererseits.

grafik: leo

Das Wochenende

Am Samstag sind die zwei von Biel nach Aarberg gewandert. Am Sonntag ging es dann in Richtung Hauptstadt. Videos und Fotos dieser zwei Tage folgen.

grafik: leo

grafik: leo

Tag 5

Hamid und Mohammad sind gestern Abend in Moutier angekommen. Dort haben sie ein paar Worte Französisch gelernt. Heute wandern sie in Richtung Biel.

grafik: leo

Die zwei Afghanen haben in einem Bed & Breakfast übernachtet. Und haben ihre Gastgeber interviewt.

Video: watson

Heute morgen früh ging es dann aber wieder los mit dem Wandern. Um die Mittagszeit waren sie in Plagne BE:

Tag 4

Heute schnupperte Hamid Bergluft mit Jan und Thomas, den zwei Koordinatoren des Projekts. Die drei waren auf dem Mont Raimeux (Jura) auf über 1'300 Metern. Mohammad konnte leider nicht dabei sein, er musste zurück in seine Wohngemeinde.

Auf dem Startbild des Videos posiert die Truppe mit einem watson-Leser, der sie erkannt hat.

grafik: leo

watson

Tag 3

In Basel angekommen haben sich Hamid und Mohammad auf den Weg zum Schloss Zwingen gemacht. Auf der Route haben sie sich mit einer Gruppe Wanderer angefreundet, welche die beiden Afghanen von den Medienberichten wiedererkannt haben.

quelle: Hamid

quelle: hamid

quelle: hamid

grafik: leo

Tag 2

Der erste Tag ihrer Wanderung war regnerisch, heute spielte das Wetter schon eher mit. Hamid und Mohammad sind nun in Richtung Basel unterwegs.

Video: watson

grafik: leo

Hamid versuchte sich am Montagabend als Journalist und hat seinen Gastgeber und dessen Kollegen interviewt. Links im Video: Stefan Zemp (der Hausbesitzer), in der Mitte: Jürg Dalcher, rechts: Ariane Rufino. Zemp erzählt: «Zum Frühstück gab es heute Morgen Birchermüesli.»

Video: watson

Tag 1

Die zwei bekanntesten Asylsuchenden der Schweiz haben heute ihre Wanderschuhe geschnürt und sind von Aarau in Richtung Sissach BL losmarschiert. Es handelt sich um die erste Etappe ihrer einmonatigen Wanderung quer durchs Land. Im täglichen Vlog (Video-Blog) erzählen die zwei ab heute was sie auf ihrer Reise erleben.

Um mehr über Hamid und Mohammad sowie über ihr Projekt zu erfahren, bitte auf die im Text eingebauten Links klicken.

Video: watson

grafik: leo

quelle: hamid

Das könnte dich auch interessieren: Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Nach der Party folgt der Kater – düsterer Wochenstart für Donald Trump Obamas dunkle Seite? Skandal-Buch berichtet von Sex, Koks und einem schwulen Professor Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo