Zwei Afghanen wandern durch die Schweiz – Tag 14: «Heute sind wir in Savièse»

Stahlbad für Islamisten – Warum das «Lies!»-Verbot richtig und sinnvoll ist

Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr will Koran-Verteilung durch radikale Muslime verbieten.

Glarus lehnte es kürzlich an der Landsgemeinde ab, ein Burkaverbot auszusprechen. Obwohl das hässliche Kleidungsstück, das Frauen zu gesichtslosen Gespenstern macht, so überflüssig wie eine Panne im Gotthard-Tunnel ist: Kleidervorschriften gehören nicht in die Verfassung, zumal ein Burka-Verbot gefühlte 0,00001 Promille der Bevölkerung betreffen würde. (Welche fundamentalistische Touristin aus einem islamischen Land verirrt sich schon in den Zigerschlitz?)

Nun bricht schon der nächste Streit …