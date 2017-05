Zwei Afghanen wandern durch die Schweiz – Tag 5: «Bonjour, ça va?»

Erkenntnisse einer Mittdreissigerin

Eine Auslegeordnung in sechs Punkten.

Ja, da steht's Schwarz auf Weiss. Oder Weiss auf Bunt. Ich bin eine Mittdreissigerin. Wow.

Geht’s Ihnen manchmal auch so, geschätzte LeserInnen? Dass sie mal wieder ausrechnen müssen, wie alt Sie eigentlich sind und dann betrachten Sie so Ihr Alter und erinnern sich, welche Vorstellung Sie als Kind oder Teenager von Leuten in Ihrem heutigen Alter hatten?

Wenn man die Yonni-Teenagerin gefragt hätte, wie so eine 35-Jährige ausschaut, sie hätte wohl kaum Worte dafür gefunden, …