Achtung, Achtung! Dies ist kein Jahresrückblick! Hier gibt's nichts zu sehen! 2016 wird nicht gefickt! (Bei den Dreharbeiten zu diesem Video wurden keine Jahre verletzt.) Dafür wird verraten, wer wie trauern darf, wie man mit Bud Spencer beim Steh-Apéro glänzen kann, was Prince mit einer Halberektion im Musiklager zu tun hat und was einen stilvollen Wichser von einem blöden Wichser unterscheidet: Also alles, was man braucht für einen guten Start ins neue Jahr!

Video: watson.ch

copyright: johanna bossart

