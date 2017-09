Innerer Dialog – Heute: Die Menstruation Bild: shutterstock

Uterus: AUA! AUA! AUA! AUA!

Ohren: Bis mal still det une! Ich verstehe sonst nicht, was man laut Bryan Adams alles machen muss, «to really really love a woman». Das ist grad unheimlich wichtig!

Emotion (heulend): SONES SCHÖNS LIIIIIED!

Ratio: «To really love a woman you gotta know her deep inside»? Ernsthaft jetzt? Das will im Moment nun wirklich niemand, Leute.

Emotion: Du gefühlloser, kalter, abgestumpfter, mieser Liebekiller! Ich hasse dich!

Ratio: Gang mal es Snickers go ässe, Mann ...

Appetitzentrum: ... mmmmmmh, SNICKERS! Schoggi, Guezli, Chueche, Essiggurke, Hummus, Confi, Steak ...

Magen: ALTÄ! Hör mal auf mit der Scheisse! Mir ist sonst schon schlecht!

Appetitzentrum: ... aber Bigmac-Kebab und bitz Nutella mitem Löffel? Isch guet?

Magen: DUDE! SHUT! THE! F...! UP!

Appetitzentrum (nachäffend): DÜÜÜD, shüt thü fück üp... DINI MUETER söll the fück üpshütte!

Libido: Sex wär’ grad enorm super. Aber nicht anfassen. Aber trotzdem Sex. Aber liebevoll. Mit Kuscheln. Aber nicht zu fest Kuscheln. Und nicht an den Problemzonen anfassen. Und damit meine ich jegliche Zonen ausser meinen linken Ellbogen... Ich geh’ mal mein Adressbuch durch.

Uterus: AUA! AUA! AUA! AUA! AUA!

Körperwahrnehmung: Libido, ich gspür di voll! Wäh! Diese Haare heute! Und meine Brüste spannen. Aber nicht in einer guten Weise. Und dann diese Pickel. Und wieso habe ich heute solche Pudding-Knie? Meine Knie sind sonst völlig okay...

Appetitzentrum: ....mmmmh, PUDDING!

Uterus: AUA! AUA! AUA! AUA! AUA!

Hirn: Ich sollte genau heute wahnsinnig wichtige Entscheidungen fällen. Ich spüre das! Heute ist der perfekte Zeitpunkt, um mit kühlem Kopf und völlig rational... OMG! EN BABYHUND!

Ratio: Ich halte das für keine sehr gute Idee, vielleicht sollten wir ein andermal nochmals darü...

Hirn: Befehl an Sprachzentrum. Nachfrage, ob Babyhund käuflich erwerblich. Over.

Ratio: VETO! VETO!

Hirn: Bis jetzt still und spill mit Lego, du Langwiiler!

Ratio: VEEETO!

Libido: Genau, RETO könnten wir anrufen! Wir machen’s mega klug und subtil, gäll, Vernunft?

Vernunft: «Guten Tag, ich bin zurzeit in den Ferien. In dringenden Fällen, wenden Sie sich bitte an meine Kollegin unter bodenlose.impulsivitaet@desasterkatastrophe.ch. Herzlichen Dank.»

Libido: Son Quark!

Appetitzentrum: ... mmmmmmh, Quark! Mit Sushi! Und Gruyère!

Halszäpfli: Ich sehe Bröckchen, meine Damen und Herren, ich wiederhole: BRÖCKCHEN-ALARM!

Alle: WÄÄÄH!

Magen (vorwurfsvoll): Ich han doch gseit, mir isch schlächt!

Uterus: AUA! AUA! AUA! AUA! AUA!

Emotion: Was ist jetzt mit diesem Babyhund?



Hirn: Ich habe mich nun doch gegen den Erwerb des Babyhundes entschieden...

Ratio: Halleluja!

Hirn: ... und für denjenigen von Stiefeln für 300 Franken. Let's go!

Appetitzentrum: So! Das Schoggifondue und die Champignons zum Reintünkeln sind parat. Let's go!

Libido: Reto ist auf dem Weg! Let's go!

--- Stille. ---

Vernunft: Howdy, Kids. Hab' ich was verpasst?

Yonni Meyer Yonni Meyer (35) schreibt als Pony M. über ihre Alltagsbeobachtungen – direkt und scharfzüngig. Tausende Fans lesen mittlerweile jeden ihrer Beiträge. Bei watson schreibt die Reiterin ohne Pony – aber nicht weniger unverblümt.

