Innerer Dialog – Heute: Ausverkauf

Hirn: Sodeli, hier wären wir also. Vorbereitet, ausgeruht, ready. Wo ist die Poschtiliste?

Gedächtnis: ... eeeeeh Macarena. What?

Hirn: Wo ist der Einkaufszettel?!

Gedächtnis: Haha. Ups.

Hirn: Bravo. Also, das kriegen wir sicher wieder zusammen. Als Erstes wollten wir...

Nase: Ich will Parfum!

Hirn: Wir haben Parfum zuhause.

Nase: Ich will aber ein anderes Parfum! Ein teureres! Eines, das dann zuhause irgendwie doch nicht mehr so gut riecht. Aber im Laden schon! Wie die Engelslöckli eines Babyeinhorns...

Hirn: Pscht, Nase, ich muss nachdenken. Okay. Genau! Wasserfilter!

Augen (funkelnd): ODER! ANDERE IDEE! EINE HANDTASCHE!

Füsse: Also, wir wollen euch ja nicht bei eurem Kaffeeklatsch unterbrechen, aber der Mann hinter uns hat uns gerade «LAUF MAL ZUE!» in den Nacken gehaucht. Wenn ihr euch also bitte entscheiden könntet...

Hirn: Gut! Auf zu den Haushaltswaren!

--- vier Minuten später in der Schmuckabteilung ---

Hirn: Woah Orientierungssinn, du bist so ein Verräter!

Orientierungssinn: Sorry, die Ohrläppli haben mir ihren Dessert versprochen, wenn ich uns direkt zu den Ohrringen führe.

Ohrläppli: HA! IN YOUR FACE, HIRN!

Hirn: Nanana, wer ist erst einmal gepierct hier? Hä? Wer hätte noch ganz viel Platz für fünf weitere Ohrlöcher? Na?

Ohrläppli: Jaja, isch ja guet. Huere schlimm wäg eimal chli Ohreringli-Luege. Immer grad di grosse Gschütz uffahre. Souerei! Tumms Hirni, regt mi scho wieder uf, Mann, so müehsam.... (grummeln weiter)

Hirn: Kids! Wir brauchen Wasserfilter!

Unvernunft: ALTÄ! Gang doch grad wienen Elefant in Wald, ligg ane und stirb. Du bisch so scheisslangwiilig!

Hirn: Mit dir reden wir seit Silvester nicht mehr, Unvernunft. Bekomm’ du besser mal dein «Nur noch ein Drink»-Problem in den Griff.

Unvernunft: Pf. Dabei solltest du eigentlich gerade mir dankbar sein. Ohne mich wärst du wahrscheinlich noch Jungfrau und würdest bei Mama wohnen.

Nase: Könnten wir jetzt nicht doch mal noch in die Parfum-Abteil...

Geschmacksverstauchung: OMG OMG OMG! EIN ZIMMERBRUNNEN! SO EINEN WOLLTE ICH SCHON IMMER! ES IST WIE EIN STÜCK NATUR... IM ZIMMER! AAAAAAH! UND ER IST AUCH NOCH RUNTERGESETZT! KAUFEN! KAUFEN! KAUFEN!

Blase: Also nur so als Input: Man nennt das Ding nicht unbegründet «Pinkelstein». Falls wir also keinen Flashback ins Skilager in der 6. Klasse erleben wollen...

Toter Daumen: Ausserdem sind da Pflanzen drin und ihr wisst ja, wie das jeweils endet...

Hirn: WIR KAUFEN GANZ SICHER KEINEN ZIMMERBRUNNEN! HIMMEL-HERRGOTT-STÄRNESIECH!!

Geschmacksverstauchung: Nie machemer was ich wott! Kein Zimmerbrunne! Keis Arschgweih! Kein Döner am erste Date! Chönd mer ja grad säge, dassi en Tubel bin.

Alle anderen: DU BISCH EN TUBEL!

Nase: Jetzt nochmal wegen dieses Parfums...

Hirn: Jetzt halt mal deinen Mund, Nase!

Nase: Ich habe keinen Mund, ich habe Löcher. À propos: Der Mund schreibt schon seit Stunden SMS, er wolle zum Gratishäppchen-Buffet im Erdgeschoss.

Hirn: Wir haben keine Zeit!

Mund (mampfend): Fo z’fpaat!

Hirn: Jesus Maria! Wir sind nun schon zwei Stunden hier! Ich will einfach nur diese verfluchten Wasserfilter holen und nach Hause gehen. Bitte! Hände: Ausfahren.

Hände: Ausfahren! Execute!

Hirn: Füsse: Zur Kasse.

Füsse: Zur Kasse! Execute!

Hirn: Gedächtnis: Portemonnaie...

...

Hirn: GEDÄCHTNIS! PORTEMONNAIE!

Gedächtnis: ...alli tüend schmatze, und enand am Rugge chratze! What?

Hirn: PORTEMONNAIE!!!

Gedächtnis: Haha. Ups.

