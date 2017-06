Bild: MIKE NELSON/EPA/KEYSTONE

Der Hype ist real! Warum uns die Game-Industrie Jahr für Jahr bitter enttäuscht



Die wohl wichtigste Messe der Game-Industrie, die E3, ist vorüber. Was bleibt, ist die Vorfreude und die ist ja bekanntlich die schönste Freude. Aber ab wann wird der Hype zu viel?

lucas schmidli, los angeles

Rund 68'400 Besucher strömten dieses Jahr an die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) in Los Angeles, um Infos über neue Releases der verschiedenen Spielehersteller zu erhalten und die Spiele gegebenenfalls gleich selber anzuzocken.



Bild: Invision for Activision/Invision

Die Stimmung ist gut, überall wird wild über Spiele diskutiert: «Was denkst du über das ‹Mario+Rabbids›-Game?», «Wirst du dir ‹Sea of Thieves› kaufen?», «Ich hoffe, sie versauen es nicht».



Dass der letzte Satz öfter fällt, verdeutlicht, dass so mancher Gamer vorsichtig geworden ist. Zu oft wurden an der E3 aus Mücken Elefanten gemacht. Bestes Beispiel dafür ist «No Man's Sky», welches an der E3 2014 präsentiert wurde und einen massiven Hype ausgelöst hat.



Und wer wäre nicht gehyped? Ein unendliches Universum? Multiplayer? Einzigartige Welten entdecken? Selbst wenn Entwickler Sean Murray hier nicht schamlos gelogen hätte (es gab keinen Multiplayer), das Spiel konnte nur enttäuschen.



Für die Entwickler ging die Rechnung aber auf. 2016 war «No Man's Sky» neben Spielen wie «The Witcher 3: Wild Hunt» und «Fallout 4» eines der meist verkauften Spiele auf Steam.



Die Geleimten waren die Spieler, welche das Spiel vorbestellt hatten und nicht das erhielten, was ihnen versprochen wurde.

Es ist ja nicht so, dass die Spielehersteller nicht wüssten, dass sie die Spieler enttäuschen. Das Marktforschungs-Unternehmen Gartner Inc. hat fünf Phasen des Hype-Zyklus definiert.



In einer ersten Phase wird ein Fachpublikum auf ein Game aufmerksam. Dann springen immer mehr auf den Hype-Train auf, zahlreiche Berichte widmen sich dem Thema, übertriebene Erwartungen werden aufgebaut und *plop*.

Plötzlich platzt die Hype-Blase, man wird mit dem realistisch Machbaren konfrontiert und fällt hinab ins Tal der Enttäuschungen. Die Aufmerksamkeit für das Produkt lässt nach, doch weil man jetzt realistischere Vorstellungen für die Vorteile hat, kann man sich langsam wieder damit versöhnen.



Das Problem ist aber nicht unbedingt dieser Zyklus, das Problem ist, dass die Game-Studios ein Interesse daran haben, diesen «Gipfel der überzogenen Erwartungen» möglichst hoch zu halten. Das ist gut für die Berichterstattung und kurbelt den Vorverkauf an. Dafür ist der Fall in die Enttäuschung danach umso grösser.



bild: watson

An der E3 merkt man förmlich, wie mit allen Mitteln versucht wird, Hype künstlich zu generieren. An der Microsoft-Konferenz zum Beispiel sind die vorderen Reihen für Fans reserviert, die sogar bei einer Durchsage jubeln, in der es heisst, man solle doch bitte auf Fotografie mit Blitz verzichten.



Bild: MIKE NELSON/EPA/KEYSTONE

Während der Konferenz muss immer alles «einen Schritt weiter» und «zum ersten Mal gemacht worden» sein. Microsoft hat offenbar ein Problem damit, richtige Knüller-Games zu finden, welche die Leute auf ihre Konsole locken. Aber muss man deswegen neue «Minecraft»-Texturen wirklich so ankündigen, als sei der Messias persönlich vom Himmel herabgefahren, um Shader zu installieren?



Ein weiteres beliebtes Mittel, um vor der E3 bereits Hype aufzubauen, ist, die Leute im Unklaren zu lassen, was man genau ankündigen wird. Während das Ganze in einer positiven Überraschung münden kann, bringt es eine unglaubliche Erwartungshaltung mit sich, dass jetzt jedes Jahr ein absoluter Knüller enthüllt werden muss.



Das kann dann so enden wie in der Bethesda-Konferenz: Denn Bethesda hatte das Gefühl, sie müssten ebenfalls eine Pressekonferenz abhalten, obwohl sie ausser «Wolfenstein II» und ein paar für Virtual Reality rezyklierte Games praktisch nichts vorzustellen hatten. Leider sind dann viele enttäuscht, denn es hätte ja auch eine neue coole Franchise oder gar überraschende Ankündigungen zu einem «The Elder Scrolls 6» sein können.

Und es geht mir jetzt nicht darum, diese Games schlecht zu machen. Im Gegenteil: Viele Spiele, die in den letzten Jahren von der Community als Enttäuschung gewertet wurden, sind eigentlich gut spielbar – sogar «No Man's Sky». Das Problem ist nur, dass die Spiele als etwas dargestellt werden, was sie nicht sind und was sie auch nicht sein können.



So lange die Industrie so viel Geld macht, indem sie unseren Hype ankurbelt, wird sich daran wohl leider auch wenig ändern. Das Einzige, was wir dagegen tun können, ist realistisch zu bleiben und die Games nicht wegen einem vagen Versprechen vorzubestellen.



Umfrage Welche Game-Firma hat an der E3 am meisten überzeugt? Sony

Microsoft

Nintendo

EA

Ubisoft

Bethesda

Devolver Digital

Abstimmen 664 Votes zu: Welche Game-Firma hat an der E3 am meisten überzeugt? 11% Sony

12% Microsoft

60% Nintendo

3% EA

9% Ubisoft

2% Bethesda

2% Devolver Digital

Was denkt ihr darüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Und so sah es dieses Jahr in Los Angeles aus: Ein Rundgang durch die E3 2017

Das könnte dich auch interessieren: Quizz den Huber! Bist du schlauer als unser schlauster Mitarbeiter? Warum zwei Appenzeller Piloten im Mittelmeer Flüchtlinge retten müssen – eine Reportage «Leute, die Anglizismen benutzen, gehen mir sooo auf den Sack!» Verloren auf dem Meer des Unwissens: Rettet den Geschichtsunterricht! History Porn – Showbiz Edition Teil III! Liebe Karnivoren, lasst die Vegi-Wurst in Ruhe! Sag mir doch einfach, dass du mich scheisse findest Burkhalters Stolperstein: Darum braucht die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU Das Bundesrats-Karussell dreht bereits: Diese Politiker könnten Burkhalter beerben EU schafft jetzt die Roaming-Gebühren ab – darum zahlen Schweizer nun gar mehr Medikamente neu interpretiert – Teil 2! 20 Gründe in Bildern, warum du deinen Bart nicht abrasieren solltest Heftiges Gewitter in der Schweiz Kein Ende in Sicht: Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet Ermittler nimmt Trumps Schwiegersohn ins Visier Good-News für Betroffene – Start-up bringt App gegen Migräne Verdiente Krönung einer grandiosen Karriere: Mark Streits kurioser Stanley-Cup-Triumph Dress like a «Goodfella»: So geht der perfekte Mafia-Look – vom Hut bis zum Hemdkragen Putin-Kritiker Nawalny muss ins Gefängnis: «Jetzt verpasse ich Depeche Mode» US-Haftbefehl gegen Erdogans Leibwächter Durchbruch bei Griechenland-Hilfe Trump will Reisebestimmungen für Kuba verschärfen Ein Abend im Luxus-Restaurant: So sieht ein Menü für 400 Franken aus Starkoch Gordon Ramsay kriegt Filet auf einem Dachziegel serviert ... und ist sprachlos Roman Josi mit Tränen in den Augen: «Es war die beste Zeit unseres Lebens» Macron-«Tsunami» bei Parlamentswahl: Der Durchmarche Lucrezia Borgia: Die päpstliche Bastardbrut der Renaissance «Die mächtigste Konsole der Welt» – diese 5 Dinge musst du über die neue Xbox One X wissen Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Die 5 Phasen der Trennung Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Jupiter ist nicht nur der grösste Planet – er hält noch einen anderen Rekord Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo