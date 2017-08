Bild: AP/AP

Handy-Verkäufe: Android überholt (angeblich) Apples iPhone in der Schweiz

Laut einer Comparis-«Studie» ist nicht mehr jedes zweite in der Schweiz verkaufte Handy ein iPhone.

Jahrelang war jedes zweite in der Schweiz verkaufte Smartphone ein iPhone. Jetzt soll das Handy-Betriebssystem iOS aus dem Hause Apple auf den zweiten Platz zurückgefallen sein. Neu gehe der Spitzenplatz an das Android-System von Google

Das zeige eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Internet-Vergleichsdienstes Comparis.ch. So lag der Marktanteil des iPhones in der Schweiz in den vergangenen Jahren stets über 50 Prozent. Nun sei er aber auf 41 Prozent abgesackt.

Der Anteil der Android-Smartphones machte dagegen einen Sprung von 42 Prozent Marktanteil im Vorjahr auf 55 Prozent. Damit belegten die Android-Handys in der Schweiz erstmals den Toprang, wie Comparis schreibe.

Bis jetzt ist die Comparis-Studie nicht im Internet verfügbar, so dass sich keine Aussagen zu den Marktanteilen einzelner Hersteller von Android-Smartphones machen lassen.

Der Schluss liegt nah, dass Apple weiter an der Spitze der Hersteller liegt, was die verkauften Stückzahlen betrifft. Allerdings macht das Unternehmen offiziell keine Angaben.

Korrektur: In einer früheren Artikelversion hiess es fälschlicherweise, das iPhone sein nicht mehr das beliebteste Handy in der Schweiz. Dies wurde mangels vorliegender Daten geändert.

Update: Laut Comparis basieren die Erkenntnisse auf einer Befragung, die im ersten Halbjahr 2017 durch das Marktforschungsinstitut Innofact durchgeführt wurde. Befragt wurden 1043 Personen im Alter von 18 bis 74 in allen Regionen der Schweiz. Sie sei «repräsentativ für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz».

Huawei will Apple überholen

Weltweit dominierte Googles Android-Betriebssystem nach Angaben der Marktforschungsfirma Gartner die Verkäufe im ersten Quartal 2017 mit einem Marktanteil von 86.1 Prozent. Apple kam auf 13.7 Prozent.

Die Verkäufe des südkoreanischen Marktführers Samsung sanken im gleichen Zeitraum um drei Prozent auf 78.7 Millionen Smartphones, was einen Anteil von 20.7 Prozent bedeutete. Apple stagnierte mit seinen 52 Millionen verkauften iPhones bei 13.7 Prozent.

Huawei erreichte im ersten Quartal mit einem Zuwachs von 29 auf gut 34 Millionen verkaufte Smartphones einen Marktanteil von neun Prozent. Der chinesische Netzwerkausrüster hat das Ziel ausgegeben, zunächst Apple zu überholen und dann auch zur weltweiten Nummer eins zu werden.

(dsc/sda)

Wie das Smartphone unseren Alltag verändert hat Video: srf/SDA SRF

