Das neue iPhone X im Kurztest – das musst du wissen

Vorbestellen

Das iPhone X kann man laut Ankündigung von Apple ab Freitag, 27. Oktober, unter anderem in der Schweiz und Deutschland vorbestellen. Ab 3. November sei es verfügbar.

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus kann bereits ab Freitag, 15. September, vorbestellt werden. Bei diesen neuen Modellen gibt Apple die Verfügbarkeit ab 22. September an.