Treffen der Schreibtischmörder: Sie planten vor 75 Jahren den Holocaust

Es ist das Sinnbild des kaltblütig-bürokratisch angeordneten Massenmords: Vor 75 Jahren schwören sich die Nationalsozialisten an der Wannsee-Konferenz auf den Holocaust ein.

In anderthalb Stunden war alles besprochen. Die 15 Männer, die sich am 20. Januar 1942 in einer Villa am Berliner Wannsee trafen, gönnten sich zum Abschluss einen Cognac, wie Adolf Eichmann, einer von ihnen, später in seinem Prozess in Jerusalem aussagte.

Die Vertreter der Ministerien und des NS-Machtapparats hatten sich auf …