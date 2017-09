Kurz vor der Keynote des Jahres ist die endgültige Version von iOS 11 in fremde Hände gefallen. Sie soll viele neue Features und Produkte verraten.

Dieses «Leak» dürfte Apple ziemlich schmerzen: Tage vor der wichtigsten Keynote der Kalifornier sind neue Informationen zu noch unveröffentlichten Produkten bekannt geworden.

Dem Techblog 9to5Mac ist die endgültige Version von iOS 11 (Golden Master, kurz GM, genannt) in die Hände gefallen. Und in dieser «Firmware» fänden sich Details zur 3D-Gesichtserkennung beim iPhone 8*** und zu anderen neuen Features.

Der Überblick:

*** Da die offizielle Bezeichnung des neuen iPhones noch nicht bekannt ist, wird es vorläufig OLED-iPhone genannt, bezugnehmend auf die erwartete neue Display-Technologie.

Diese in iOS 11 GM enthaltene Animation sei als Kurzanleitung für das Einrichten der 3D-Gesichtserkennung beim OLED-iPhone gedacht. Und es sei nun klar, dass Apple die biometrische Identifizierung als «FaceID» vermarkten werde.

Laut Gerüchteküche soll sich das neue iPhone nicht mehr per Fingerabdruck-Scanner im Home-Button («TouchID») entsperren lassen, sondern per Gesichtserkennung.

Branchenbeobachter sind gespannt, wie Apple dies gemeistert hat. Erzrivale Samsung musste hämische Kommentare einstecken, nachdem demonstriert wurde, wie leicht das Gesichtserkennungssystem beim Galaxy S8 (und dem Galaxy Note 8) mit Fotos oder Videos ausgetrickst werden kann.

Beim OLED-iPhone soll auch ein Infrarot-Sensor verbaut sein. Hinweise auf die Gesichtserkennung wurden Ende Juli in der Firmware für den HomePod-Lautsprecher entdeckt.

«Revolution» in Sachen iPhone-Bedienung: 10 Jahre nach seiner Einführung wird der Home-Button als zentrales Bedienelement abgeschafft. Das OLED-iPhone soll stattdessen über den Power-Button und einen schmalen «Balken» bedient werden, der am unteren Ende des Touchscreens eingeblendet wird.

Das neuartige iPhone-Steuerungskonzept war Ende August durch den ehemaligen 9to5Mac-Journalisten Mark Gurman, der nun für Bloomberg schreibt, publik gemacht worden.

Statt den Home-Button zu drücken, um das iPhone zu öffnen, ziehe man den dünnen Balken nach oben zur Display-Mitte. Und in einer geöffneten App könne die gleiche Fingerbewegung (Balken nach oben ziehen) das Multitasking starten, um die App zu schliessen und zum Home-Screen zurückzukehren.

«A user can drag it up to the middle of the screen to open the phone. When inside an app, a similar gesture starts multitasking. From here, users can continue to flick upwards to close the app and go back to the home screen. An animation in testing sucks the app back into its icon. The multitasking interface has been redesigned to appear like a series of standalone cards that can be swiped through, versus the stack of cards on current iPhones, the images show.»

quelle: bloomberg