Das sind die besten neuen Features fürs iPhone und iPad

Im Herbst bringt Apple die nächste Software-Generation heraus. Wir haben die erste Betaversion von iOS 11 ausprobiert.

Matthias Kremp, san josé

Der Siri-Lautsprecher HomePod mag der Star der Show gewesen sein, die Demos von Augmented-Reality-Spielen beeindruckten. Doch eigentlich war iOS 11 die wichtigste Neuheit aus der Keynote der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC.

Wie immer wird das Update auf die neue Version des Betriebssystems kostenlos sein, wenn es im Herbst an den Start geht. Zigmillionen User werden es installieren.

Und Neuheiten gibt es viele. Vor allem das veränderte Kontrollzentrum wird jedem Nutzer sofort auffallen. Neben einigen Kurzbefehlen, etwa zum Einschalten von Bluetooth oder der Taschenlampe, ist hier jetzt auch die Multitasking-Übersicht der zuletzt geöffneten Programme zu sehen.

Genauso sticht die neue Files-App hervor. Sie gibt Zugriff auf die auf dem jeweiligen Gerät gespeicherten Daten sowie auf diverse Onlinespeicher wir Dropbox, iCloud und Box. In der aktuellen Version funktioniert allerdings nur iCloud.

Darüber hinaus kann man in vielen Apps jetzt Daten per Drag & Drop verschieben. Das hilft etwa, wenn man ein Bild aus der Foto-App in eine E-Mail einfügen will. Man greift dazu das zu verschiebende oder kopierende Objekt einfach mit dem Finger und zieht es in die E-Mail.

Doch iOS 11 bietet noch viel mehr Neuerungen. Die wichtigsten haben wir in der folgenden Fotostrecke zusammengestellt:

Das bringt iOS 11

Ausprobieren auf eigene Gefahr

Die Betaversion von iOS 11 ist derzeit noch ausschliesslich registrierten Entwicklern vorbehalten – und das ist gut so. Denn die Fassung, die wir ausprobiert haben, ist noch sehr wackelig auf den Beinen. Während des kurzen Tests ist die Software mehrfach ohne ersichtlichen Grund abgestützt, was einen Neustart des iPads zur Folge hatte.

Ein bisschen Geduld sollten normale Nutzer daher lieber noch aufbringen. Ende Juni will Apple eine öffentliche Betaversion (Public Beta) für jedermann veröffentlichen. Diese wird dann zwar auch noch unfertig und nicht vor Abstürzen sicher sein, aber bestimmt stabiler laufen als die aktuelle Version.

#WWDC17

