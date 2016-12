Die süsse SRF-Webserie «How I Met My Schätzli» grillt verliebte Paare

Wer das Jahr mit einem Lächeln beenden will, soll sich das anschauen. Unbedingt!

208 Folgen lang lernt Ted Mosby in der Sitcom «How I Met Your Mother» über unendlich verschlungene Umwege die Mutter seiner Kinder (und vor ihr viele andere Frauen) kennen. Nichts ist an einer Liebesgeschichte so interessant, rührend, komisch und dramatisch wie ihr Anfang. Das oft erstaunlich verworrene Kennenlernen. Der erste Kuss. Das erste Mal. Der Anfang dürfte ewig dauern. Jedenfalls für die Zuschauer.

Ein Liebespaar mag sich später noch so selig im gemeinsam gebastelten Alltag …