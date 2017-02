Dieses iPhone 7 Plus fängt plötzlich Feuer 😳

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

Bei Twitter geht gerade ein Video eines brennenden iPhones viral. Es handelt sich um ein iPhone 7 Plus, das nicht an ein Ladekabel angeschlossen ist und in einem Badezimmer liegt.

Apple untersuche den Vorfall, berichtet Mashable.

Laut der Besitzerin liess sich das Gerät am Vortag vor dem Brand nicht mehr einschalten, worauf sie einen Apple Store aufgesucht habe. Dort habe man ihr nach diversen Tests gesagt, es sei alles in Ordnung. Am nächsten Morgen dann der Schock: