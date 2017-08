Danke, Danke, Danke!

Wow! 75'000 Downloads: watson-App erhält Bestnoten

Sage und schreibe 75'000 Menschen haben die News-App von watson schon auf ihrem Smartphone oder dem Tablet installiert. Das Echo auf die App ist enorm positiv – sowohl bei den iPhone-Nutzern als auch bei Android-Fans. Das zeigen die Bewertungen im App- und Play-Store. So schreibt zum Beispiel «Foto Studhalter»: «Das Auge liest mit. Interessante News, sehr schön und leserfreundlich verpackt!» Einen Daumen hoch gibt's auch von Patric Mosimann: «Super coole Nachrichtenapp. Stil überzeugt.» Bruno H. stimmt ebenfalls ein Loblied an: «Sehr gut geschriebene Berichte. Hebt sich von anderen Newsportalen ab. Weiter so und vielen Dank».

Die Liste an Hurra-Kommentaren ist enorm lang. Und über 1700 Top-Bewertungen haben wir erhalten. Ja, wir geben es gerne zu: Wir sind sprachlos. Das ganze watson-Team sagt Danke für die vielen herzlichen Worte, für das Installieren der App und das Weiterempfehlen. Und wir versprechen euch hiermit, dass wir die App fortlaufend weiterentwickeln. Schon in Kürze gibt es wieder viele neue Features, die mit der neuen Version automatisch aufgespielt werden.

Und das kann die App

Die kostenlose App liefert die wichtigsten News aus allen Bereichen, spannende Hintergründe und das Beste, was das Netz zu bieten hat. Natürlich gibt es auch die beliebten Picdumps (lustig kuratierte Bilder aus dem Internet), tägliche Quiz und die heiteren Duelle in der App. Multimediale Live-Ticker zu Top-Ereignissen und die Möglichkeit, der Redaktion Inputs zu schicken, fehlen selbstverständlich auch nicht. Per Push-Benachrichtigung gibt es brandaktuelle Ereignisse fast in Echtzeit. Die Alert-Einstellungen können jederzeit über das Menü rechts geändert werden.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo