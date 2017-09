Aufgepasst, Tesla! Die Deutschen bringen den Elektro-Porsche unserer Träume

Tesla erhält bald mehrere ernsthafte Rivalen. Dazu zählt mit Sicherheit auch der erste elektrische Porsche.

Porsche schafft über 1400 neue Stellen, um Teslas Vorsprung bei (selbstfahrenden) E-Autos aufzuholen. Zudem sollen 350 Digital-Experten eingestellt werden, um beispielsweise die bestehenden Technologien für autonom fahrende Autos weiterzuentwickeln.

Das erste Ergebnis der Elektro-Offensive stellt Porsche für 2019 in Aussicht. Dann, so sieht es der Zeitplan vor, geht der erste elektrische Porsche in die Produktion. Und das soll der Mission E, so der Name des Tesla-Konkurrenten, dereinst …