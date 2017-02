bild: watson

13 überraschend nützliche Tipps für iPhone-User

Das iPhone 6S und 6S Plus und auch die neusten Apple-Handys haben eine von vielen unterschätzte Technologie an Bord. Wir zeigen, wie man mit «3D Touch» Zeit und Nerven spart und sich den Alltag erleichtert.

PDFs sind praktisch und weit verbreitet. Allerdings wissen viele iPhone-User nicht, dass sich im Handumdrehen PDFs erstellen lassen, etwa von E-Mails. Das ist praktisch, um zum Beispiel zugesendete Quittungen zu archivieren. Und so geht's:

Das Dokument öffnen/anzeigen , das in ein PDF-Dokument umgewandelt werden soll.

, das in ein PDF-Dokument umgewandelt werden soll. Den Drucken-Befehl aufrufen über die Antworten/Weiterleiten-Funktion (bei der Mail-App) oder die Teilen-Funktion (bei anderen Apps). Beide sind durch Pfeile symbolisiert.

über die Antworten/Weiterleiten-Funktion (bei der Mail-App) oder die Teilen-Funktion (bei anderen Apps). Beide sind durch Pfeile symbolisiert. Statt nun im eingeblendeten Menü einen Drucker auszuwählen, drückt man mit dem Finger fest aufs eingeblendete Dokument (es handelt sich um die Druck-Vorschau).

(es handelt sich um die Druck-Vorschau). Nun wird auf neueren iPhones (mit 3D-Touch-Steuerung) das PDF-Dokument geöffnet und man kann es teilen, speichern oder was auch immer damit tun ...

Und der Haken? Das funktioniert mit iOS-Geräten mit 3D-Touch-Funktionalität, also dem iPhone 6S und iPhone 7, respektive den beiden XL-Modellen, dem 6S Plus und 7 Plus.

Kennst du schon diese praktischen 3D-Touch-Tipps?

«Peek» und «Pop» Apple hat das druckempfindliche Display nicht erfunden. Vielmehr haben die Kalifornier das Bedienkonzept weiterentwickelt, ihm den Marketing-freundlichen Namen «3D Touch» gegeben und es im Hinblick auf eine möglichst grosse Benutzerfreundlichkeit perfektioniert.

Die wichtigsten Begriffe zur Apple-Technik sind «Peek» (leichter Druck) für die Vorschau-Funktion, «Pop» (fester Druck) um die Vollansicht zu starten sowie die «Quick Actions» (Schnellauswahl) für die schnellere Navigation.



Die folgenden Tipps und Tricks stammen aus einem früheren Beitrag, sind aber nicht weniger praktisch im iPhone-Alltag.

Die Empfindlichkeit von 3D Touch anpassen

Als ich das iPhone 6S neu nutzte, kam ich zuerst nicht mit der Druckempfindlichkeit klar. Wenn ich eine App vom Home-Screen löschen wollte, drückte ich immer ein bisschen zu fest. Daraufhin versuchte das System, 3D Touch zu starten.

Gemäss Voreinstellung liegt die Touch-Empfindlichkeit bei «Mittel». Es kann helfen, sie auf «Leicht» zu ändern.

Pfad: > Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > 3D Touch > 3D Touch-Empfindlichkeit

Dieses Video erklärt, wie man die Empfindlichkeit ändert Video: YouTube/iPhone-Tricks.de

Die (virtuelle) Tastatur als Trackpad nutzen

Viele Besitzer eines iPhone 6S oder 7 dürften nicht wissen, dass ihr Gerät einen Mauszeiger besitzt. Was habe ich mich nicht schon geärgert, wenn ich etwas Geschriebenes korrigieren wollte und den Cursor rasch zwischen zwei Buchstaben platzieren musste. Mit der Lupen-Cursor-Funktion war's ziemlich mühsam.

Mit 3D Touch geht's verblüffend einfach. Man drückt etwas fester auf die eingeblendete Tastatur und schon verwandelt sie sich in ein Trackpad und der Cursor kann punktgenau mit dem Finger bewegt werden.

Dank Trackpad kann man den Cursor präzise dahin platzieren, wo man ihn haben will. Es leistet auch gute Dienste, wenn man einen längeren Textabschnitt markieren möchte. Dazu drückt man (bei aktiviertem Trackpad) noch etwas fester zu und umfährt den Abschnitt, wie in diesem Video zu sehen ist:

Hier sieht man das Trackpad in der Notizen-App im Einsatz Video: YouTube/AppleInsider

Schneller (und bequemer) zwischen Apps wechseln

Anstatt den Home-Button zweimal zu drücken, um zwischen den (geöffneten) Apps zu wechseln, drückt man ganz links auf den Touchscreen und wischt nach rechts. So wird der App-Switcher (Multitasking) angezeigt. Am Anfang braucht es etwas Übung und man findet heraus, dass es genügt, bis zur Display-Mitte zu wischen.

Sehr praktisch: Wenn man von ganz links nach ganz rechts wischt (und dabei fester drückt), wird automatisch zur zuletzt geöffneten App gewechselt.

Schnell(er) auf Nachrichten antworten

In der Nachrichten-App (iMessage von Apple) auf den Thread mit der gewünschten Person klicken (fester Druck) und nach oben wischen: Nun wird eine Liste mit mehreren Standard-Antworten angezeigt, die man durch einfaches Anklicken sofort abschicken kann.

Alternativ besteht die Möglichkeit, selber etwas zu texten. Wenn man auf «Eigene ...» klickt, wird umgehend der entsprechende Nachrichten-Thread geöffnet.

Kürzlich gemachte Fotos in der Kamera-App anschauen (Preview)

In der Kamera-App etwas fester auf das Vorschau-Bild (unten links) drücken. Nun kann man mit dem Finger durch die zuletzt geschossenen Bilder scrollen.

Infos zu Restaurants und anderen Lokalitäten (ohne zu tippen) über die Karten-App abrufen

In der Karten-App fest auf den gewünschten Ort tippen (Restaurant, Laden, öffentlicher Platz etc.), um im Web Informationen abzurufen oder eine andere Funktion (Ort senden, Anrufen, Routenplaner) zu nutzen.

Wenn man auf den Firmennamen tippt, lassen sich Yelp-Informationen (Öffnungszeitungen, Bewertungen etc.) abrufen.

Die neusten Podcasts schnell beziehen

Auf dem Home-Screen fest auf die Podcasts-App drücken, dann lassen sich die neusten verfügbaren Sendungen zu abonnierten Podcasts sofort abrufen.

Die Schnellauswahl von Dritt-Apps nutzen

Noch unterstützen längst nicht alle Apps 3D Touch und bieten eine Schnellauswahl an, wenn man auf dem Home-Screen etwas fester auf das App-Symbol drückt. Doch es lohnt sich, dies immer wieder auszuprobieren, weil in den kommenden Monaten viele hinzukommen werden.

Nachfolgend eine Auswahl populärer Apps von Drittfirmen, die 3D Touch bereits integriert haben:

Bring!

Dropbox

Evernote

Facebook

Google Drive

Instagram

Navigon

Skype

TurboScan / Scanner Pro

Telegram

Twitter

WhatsApp

Hey Siri!

Es gibt Situationen im Leben, da hat man keine Hand frei, will aber Informationen vom iPhone abrufen. Mit dem iPhone 6S und 6S Plus kann die mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Sprachassistentin Siri gestartet werden, ohne dass man den Home-Button gedrückt hält. Sie befindet sich nämlich immer in Lauschstellung.

Man ruft einfach «Hey Siri» Richtung iPhone-Mikrofon. Bevor man Siri so aufrufen kann, muss die Funktion eingerichtet werden. Dazu gehört, dass man sie mit dem Klang der eigenen Stimme bekannt macht.

Was das mit 3D Touch zu tun hat? Ähm, gar nichts. Aber praktisch ist es alleweil, vor allem wenn man völlig «eingesaut» in der Küche steht ;-).

Web-Links vor dem Öffnen prüfen (Preview)

In verschiedenen Apps lassen sich Web-Links vor dem Öffnen als Preview angucken. Das funktioniert in mehreren Apple-Apps und unter anderem auch in WhatsApp und dem Twitter-Client Tweetbot 4.

So geht's: Man drückt etwas fester auf die angezeigte Internet-Adresse, worauf ein kleineres Vorschau-Fenster geöffnet wird. Wenn man das Display loslässt, wird das Fenster geschlossen. Um den Link definitiv (mit Safari) zu öffnen, drückt man noch etwas fester darauf.

Stärker zeichnen (mit der Notizen-App)

Bekanntlich kann man seit iOS 9 mit der Notizen-App Skizzen und Zeichnungen erstellen. Indem man etwas fester drückt, werden die Striche fester gezogen.

Das Variieren der Strichintensität funktioniert übrigens auch, wenn man Fotos vor dem Versenden markiert.

Kamera schnell starten (wenn das Gerät im Ruhezustand ist)

Den Fingerabdruck-Scanner hat Apple vor zwei Jahren mit dem iPhone 5S lanciert und die Technologie namens «Touch ID» perfekt in den Home-Button integriert. Im iPhone 6S und 6S Plus ist ein neuer Scanner verbaut und dieser funktioniert unglaublich schnell: Man tippt den Home-Button nur einen Sekundenbruchteil an, schon wird das Gerät automatisch entsperrt (das funktioniert natürlich nur, wenn man als rechtmässiger Besitzer des iPhones vorher den Daumenabdruck registriert hat).

Unschöne Nebenwirkung des rasanten Finger-Scanners: Man kann nicht mehr auf das Kamera-Symbol auf dem Sperrbildschirm zugreifen, wenn man das Gerät durch Betätigen des Home-Buttons aufweckt.

Wer die Kamera-App schnell starten will, muss sich umgewöhnen: Man weckt das Gerät durch das Betätigen des Ein-Aus-Schalters auf. Nun lässt sich das Kamera-Symbol wie gewohnt nach oben wischen. Schneller geht's nicht.

Noch mehr 3D-Touch-Tipps fürs iPhone gibt's im Video, z. B. alle Mitteilungen im Sperrbildschirm auf einmal löschen Video: YouTube/Video Gadgets Journal (VGJFelix)

Android war zuerst, aber ... «Eingefleischte Android-Fans werden sicherlich anmerken, dass Android schon seit 2009 mit Eclair die Fähigkeit besass, unterschiedliche Drücke wahrzunehmen, aber wurde es seitdem tatsächlich systemweit, wie es Apple im iPhone 6S und 6S Plus mit iOS 9 jetzt tut, genutzt? Nein. Hier muss man also doch mal die Kirche im Dorf lassen und Apple dafür die Lorbeeren gönnen, dass es nun mit den beiden neuen iPhone-Modellen tatsächlich Force Touch massentauglich gemacht hat.» quelle: androidpit.de

