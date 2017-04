screenshot: watson

Diese 13 Google-Fragen zeigen, welche Probleme Menschen mit der modernen Technik haben

Was nervt Menschen wirklich an ihrem Handy, ihrem Computer oder an Software wie iTunes und Photoshop? Eine kleine Google-Suche bringt's ans Licht.

Googles Autovervollständigung ist entlarvend. Sie deckt die Schwächen von Handys, Computern und populären Apps wie Facebook und Instagram schonungslos auf. Oder vielleicht auch die mangelnde Kompetenz der Nutzer, wie böse Zungen behaupten würden.

Wie dem auch sei: Wer eine Google-Suche beispielsweise mit dem Satz «Why does my iPhone» oder «Warum macht mein iPhone» beginnt, erfährt ungeschönt, wo den Apple-Kunden der Schuh drückt.

1. iPhone screenshot: watson

screenshot: watson

2. Android screenshot: watson

3. iOS screenshot: watson

4. Windows screenshot: watson

5. PC screenshot: watson

screenshot: watson

6. Mac screenshot: watson

7. MacBook screenshot: watson

8. Facebook screenshot: watson

9. Instagram screenshot: watson

10. Samsung Galaxy S7 screenshot: watson

11. Chrome-Browser screenshot: watson

12. Photoshop screenshot: watson

13. iTunes

(oli)

28 Menschen, die an der modernen Technik scheitern

