Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist



Wer hat aktuell das günstigste Handy-Abo für Viel-, Mittel- und Wenignutzer im Angebot? Und wie viel spart man mit Prepaid? Diese Fragen beantworten die folgenden 5 Grafiken auf einen Blick.

Der Online-Vergleichsdienst Dschungelkompass hat für watson die aktuellen Handy-Abos und Prepaid-Angebote unter die Lupe genommen.

Eine Bemerkung vorweg: Je nach Nutzungsprofil können Prepaid-Angebote oder Abonnemente günstiger sein. Oft werden die tiefsten Kosten erzielt, wenn bei Prepaid-Angeboten die richtigen Zusatzoptionen fürs Telefonieren und die Datennutzung gewählt werden, die in diesem Tariftest mitberücksichtigt wurden.

Analysiert wurden die Tarife anhand von drei Nutzerprofilen, die sich in Bezug auf die Anzahl Gesprächsminuten und das Volumen der Internetnutzung unterscheiden. Am Ende des Artikels findest zu zudem den Link zum Tarifrechner, um das Abo oder Prepaid-Angebot zu bestimmen, das am besten zu deinem persönlichen Nutzungsverhalten passt.

Im Detail zeigt der Preis-Check folgendes Bild.

Prepaid-Angebote im Preisvergleich

Prepaid-Angebote ohne Zusatzoption – wie in der folgenden Tabelle dargestellt – eigenen sich vorwiegend für Kunden, die sehr selten telefonieren, aber einen hohen Datenverbrauch haben.

Datenpakete

Ein paar Beispiele: 500 MB gibt es bei Lycamobile für 3,25 Franken, bei Coop Mobile für 4,90 und bei Swiss für 7,50 Franken.

1 GB gibt es bei Lycamobile für 5,90 Franken und bei Yallo, Lebara, Sunrise, Salt, Era, OK.-Mobile, Ortel Mobile und Swiss für maximal 15 Franken.

Bei Aldi Mobile gibt es 1,5 GB Daten für knapp 15 Franken und bei Lycamobile sind es gar 5 GB für 13,90 Franken und 10 GB für 21,90.

Für Vielsurfer teuer kommen die Prepaid-Angebote von M-Budget Mobile (150 MB / 4,80 Franken und Swisscom (1,2 GB / 29 Franken).

Minutentarife

Die günstigsten Minutentarife unter den Prepaid-Anbietern bieten derzeit Swiss und Coop Mobile mit 14 respektive 15 Rappen an.

Eine Stunde mit einem Minutentarif von zum Beispiel 30 Rappen zu telefonieren, schlägt bereits mit 18 Franken zu Buche. Wer eher wenig, dafür lange Anrufe tätigt, ist daher bei Anbietern gut aufgehoben, die eine Pauschale pro Anruf verlangen. Bei Salt kostet ein Anruf bis zu einer Stunde 49 Rappen. Bei Sunrise kostet die Minute 30 Rappen, aber höchstens 60 Rappen pro Gespräch bis zu zwei Stunden. Bei Swisscom gilt der Minutentarif von 29 Rappen, jedoch maximal 87 Rappen pro Anruf bis zwei Stunden.

Zusatzoptionen für Prepaid-Nutzer

Wer neben dem Surfen auch telefonieren möchte, findet bei zahlreichen Prepaid-Anbietern diverse Zusatzoptionen. Es gibt Optionen, die den Minutentarif vergünstigen, solche mit Minutenpaketen oder sogar Flatrate-Angebote. Bei den meisten Optionen ist zudem auch ein Datenvolumen enthalten. Wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, lassen sich die meisten Angebote mit einem zusätzlichen Datenpaket kombinieren.

Wer zum Beispiel unlimitiert telefonieren und nicht mehr als 3 GB Daten brauchen möchte, fährt mit dem Prepaid-Angebot von Aldi Smart Flat für 28.90 Franken am günstigsten.

Wer täglich nicht mehr als ein Gespräch tätigt und mit 200 MB Daten auskommt, findet eine solche Zusatzoption bei Sunrise für 10 Franken pro Monat.

Ein Geheimtipp gibt es noch für M-Budget Mobile mit einem Prepaid-Handy: Wer die MyCountry-Option aktiviert (diese ist inzwischen gratis), bezahlt für Anrufe ins Festnetz nur noch 3 anstatt 28 Rappen, jedoch mindestens 5 Rappen pro Anruf.

Prepaid und Abos im Vergleich

Der Vergleichsdienst Dschungelkompass hat mit typischen Benutzerprofilen die Kosten für die günstigsten Prepaid-Angebote und Abos berechnet.

Wenignutzer

Für Wenigtelefonierer lohnt sich fast immer ein Prepaid-Angebot mit monatlichen Kosten von 15 bis 27 Franken, wie die folgende Tabelle zeigt.

Der Wenignutzer führt täglich ein Gespräch von rund 2,5 Minuten, verschickt monatlich zirka 20 SMS und braucht ungefähr 300 MB Datenvolumen. Für diese Nutzung gibt es bei Sunrise bereits für 15 Franken ein entsprechendes Angebot. Dies ist ein Prepaid mit der Zusatzoption «Budget 15» (60 Anrufe, 60 SMS und 400 MB inklusive).



Auch die vier nächst teureren Angebote von Aldi, Lyca, Coop und Swiss sind Prepaid und kosten mit einer Zusatzoption maximal 22.50 Franken. Mit Aldi-Prepaid und der Zusatzoption Smart 75 erhält man beispielsweise 75 Minuten ins Mobilnetz, 75 Minuten ins Festnetz, 75 SMS und 750 MB Daten für 15,90 Franken.

In letzter Zeit wurden immer mehr günstige Abos lanciert, die nebst ein paar Gigabytes zum Surfen auch unlimitierte Telefonie anbieten. Die regulären Preise dieser Flat-Abos beginnen bei 25 Franken (Wingo).

Mittelnutzer

Wer täglich rund drei Anrufe tätigt und monatlich 1 GB Daten braucht, findet die günstigsten Angebote auf der folgenden Tabelle.

Bei diesem Nutzungsprofil ist Aldi-Prepaid mit der Zusatzoption Smart Flat das günstigste Angebot, da es für 28.90 Franken unlimitierte Telefonie und neu 3 GB Datenvolumen enthält. Das Abo Yallo-Fat mit unlimitierten Minuten und unlimitiertem Datenguthaben gibt es ab heute für 29 statt 58 Franken, allerdings gilt der halbierte Preis nur für ein Jahr. Coop Mobile bietet das Abo Swiss Flate mit 5 GB für 29.90 Franken an.

Vielnutzer

Wer noch mehr telefonieren und Daten nutzen möchte, kommt rasch mit einer unbegrenzten Flatrate günstiger. Unlimitierte Flatrate-Abos sind zum Beispiel bei Coop Mobile für 54,90 Franken, bei der Swisscom-Tochter Wingo für 55, bei Salt für 59 Franken und ab heute mit Yallo Fat für 29 Franken erhältlich. Auch Salt und UPC bieten immer wieder zeitlich beschränkte Aktionen für günstige Flatrate-Abos ab 29 Franken an.

So berechnest du das für dich günstigste Angebot

Die aufgelisteten Tarife und Optionen sind nur ein Auszug der verfügbaren Angebote. Mit dem Tarifrechner von Dschungelkompass kann man für das persönliche Nutzungsprofil die günstigsten Abos und Prepaid-Angebote berechnen. Der Tarifrechner findet laut Dschungelkompass als einziger Vergleichsdienst alle Abos und Prepaid-Angebote in Kombination mit sämtlichen möglichen Zusatzoptionen aller Schweizer Anbieter.

