«Stalkscan» – dieses Online-Tool bringt Facebook-User ins Schwitzen

Facebook weiss unheimlich viel über seine Nutzerinnen und Nutzer. Ein Teil der gespeicherten persönlichen Daten kann nun bequem über eine Website «recherchiert» werden. Das perfekte Werkzeug für Stalker?

Wir alle wissen, dass Facebook ein Datenkrake ist.

Ob aus beruflichen oder privaten Gründen: Wer bei Facebook Mitglied ist, sichert sich so gut es geht ab. Immerhin gibts ja die Privatsphäre-Einstellungen...

Aber auch wenn man den (angeblichen) Schutz hochschraubt und nur ausgewählten Facebook-Freunden Zugriff auf persönliche Informationen und Inhalte gibt: Was das US-Unternehmen über uns weiss, ist einfach nur erschreckend.

Und es kommt noch schlimmer: Auch Dritte und völlig Fremde kommen problemlos an persönliche Facebook-Daten heran. Wers nicht glaubt, geht auf stalkscan.com und prüft das eigene Facebook-Profil. Oder das einer anderen Person.

Persönliche «Learnings» nach kurzer Recherche:

Wichtig: Es handelt sich um einen legalen Online-Dienst, es werden lediglich Facebook-Daten abgegriffen, die laut den Nutzungsbestimmungen als «öffentlich» freigegeben werden. Das einfach zu bedienende Tool führt nur gnadenlos vor Augen, was an Informationen von jedermann abrufbar ist.

Inti De Ceukelaire bezeichnet sich als ethischen Hacker. Was seine Motivation betrifft, sagte er: