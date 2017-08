21'000 Schweizer Passwörter gestohlen: So prüfst du, ob du gehackt wurdest

Es ist ein brisanter «Fund»: Der Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI des Bundes wurden rund 21'000 Zugangsdaten zugespielt, die offensichtlich gestohlen wurden und nun für illegale Zwecke missbraucht werden.

Dem Bund wurden aus vertraulicher Quelle rund 21'000 Kombinationen von Zugangsdaten zu Internet-Diensten gemeldet. Dies schreibt die Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI am Dienstag in einer Mitteilung.



Die vermutlich bei Hacker-Angriffen erbeuteten Passwörter seien offenbar in den Besitz von unberechtigten Drittpersonen geraten. MELANI habe derzeit keine Kenntnis darüber, wo und wann genau die Daten entwendet worden sind.

Besonders problematisch ist der Umstand, dass bei vielen Internet-Diensten die eigene E-Mail-Adresse als Benutzernamen dient. Verwenden Internet-User für verschiedene Online-Portale und Apps immer dasselbe Passwort, ermöglicht dies den Tätern auf einfache Weise, diese Zugangsdaten für Betrug, Erpressung oder Phishing zu missbrauchen.

Ein weiteres Problem: Haben die Hacker Zugriff auf das E-Mail-Konto, können sie dank der Passwort-Anforderungsfunktion bei anderen Webseiten und Apps die Kontrolle über so ziemlich alle Konten des Opfers übernehmen (Online-Shops, Facebook, Cloud-Dienst etc.).

So prüfst du, ob du betroffen bist

MELANI hat deshalb ein Online-Tool publiziert, mit dem sich überprüfen lässt, ob die eigene E-Mail Adresse respektive die verwendeten Loginnamen betroffen sind. Das Tool kann unter der Webseite https://www.checktool.ch aufgerufen werden. «Für die Überprüfung ist nur die Eingabe der E-Mail-Adresse respektive des Benutzernamens notwendig. Diese wird nicht im Klartext übermittelt und auch nicht gespeichert», schreibt MELANI.

Der Bund rät allen Personen und Unternehmen, diesen Check durchzuführen. Sollte ein Konto betroffen sein, gibt das Online-Tool eine entsprechende Meldung aus. In diesem Fall empfiehlt MELANI den Betroffenen folgende Massnahmen:

Ändere das Passwort sämtlicher Online-Konten, die mit der betroffenen E-Mail-Adresse verknüpft sind (Email-Konto, Online-Shops, E-Banking, soziale Medien etc.).

Verwende bei jedem Internet-Dienst/Online-Portal ein separates Passwort. Damit man sich nicht zig Passwörter merken muss, nutzt man am besten einen Passwort-Manager.

Aktiviere wo immer möglich die 2-Faktor-Authentifizierung.

Überprüfe in den nächsten Wochen jegliche Art von Kontoauszügen, iTunes-Belastungen usw. Solltest du Unregelmässigkeiten feststellen, setze dich bitte sofort mit deiner Bank resp. dem entsprechenden Unternehmen in Verbindung. Informiere alle in deinen E-Mail-Kontakten aufgeführten Personen, dass sie beim Empfang von E-Mails mit deinem Absender vorsichtig sein und im Zweifelsfall bei dir rückfragen sollen.

Hinweis: Seit Veröffentlichung dieser Meldung ist der Passwort-Check des Bundes zeitweise nicht mehr zu erreichen. Vermutlich ist die Webseite der grossen Zahl nun gleichzeitig anfallender Anfragen nicht gewachsen. Bitte habe etwas Geduld und versuche es später noch einmal. Eine alternative Plattform um zu prüfen, ob eigene Online-Konten in die Hände von Hackern gefallen sind, heisst Have I Been Pwned? Sie wird vom renommierten Sicherheits-Experten Troy Hunt betrieben.

(oli)

Sieben eindrückliche Hacker-Attacken

So schaltest du die versteckte Karte auf deinem iPhone aus: Video: watson/Lya Saxer

Neue Foodwaste-Idee verdirbt Migros und Coop den Appetit «Prokrastination kann zu ernsthaften Problemen führen» Die abenteuerliche Flucht eines Baselbieter Kurden aus der Türkei Ein Safthersteller entsorgte Orangenschalen im Nationalpark – jetzt blüht's im Dschungel 21'000 Schweizer Passwörter gestohlen: So prüfst du, ob du gehackt wurdest Was du am Montag brauchst: 19 Bilder und Gifs, die dir ein Gefühl von Vollkommenheit geben Ältestes Rassisten- und Neonazi-Forum abgeschaltet «Wenn ich jetzt erschossen werde, dann in Berlin» – Bülent Ceylan kritisiert Erdogan «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo