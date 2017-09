Polizei findet 500 Millionen geklaute Passwörter: So prüfst du, ob dein Konto gehackt ist



Es ist ein brisanter Fund: Das deutsche Bundeskriminalamt hat im Internet eine Sammlung mit einer halben Milliarde E-Mail-Adressen und Passwörtern entdeckt. Ob du betroffen bist, kannst du innert Sekunden online prüfen.

Mit einer ungewöhnlichen Meldung erinnert das Bundeskriminalamt (BKA) an die Grundregeln der Passwortnutzung im Internet: «Vergeben Sie für jeden Onlinedienst ein anderes Passwort, und ändern Sie Ihre Passwörter regelmässig.»

Der Grund für den Aufruf: Die Ermittler des BKA haben im Internet eine gewaltige Sammlung von Zugangsdaten gefunden. Mehr als 500 Millionen E-Mail-Adressen samt der dazugehörigen Passwörter für verschiedene Online-Angebote umfasst die Datenbank, die auf einer Underground-Economy-Plattform gefunden wurden.

Die Daten seien eine Sammlung von Informationen, die über einen längeren Zeitraum und bei verschiedenen Hacking-Angriffen zusammengetragen wurden, heisst es in einer Mitteilung der Behörde. Die aktuell ausgespähten Zugangsdaten stammen wahrscheinlich von Dezember 2016, sind also noch vergleichsweise aktuell.

Der komplette Datensatz wurde bereits vom Hasso-Plattner-Institut in den «Identity Leak Checker» integriert. Mit diesem Tool kann man schon seit Jahren überprüfen, ob persönliche Zugangsdaten in einem der grossen bekannten Leaks enthalten sind. Der Umgang mit dem kostenlosen Angebot ist denkbar einfach. Man gibt eine E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein und erhält wenig später eine Antwort mit dem Prüfergebnis an eben diese Adresse geschickt.

Wenn die Überprüfung ergibt, dass die fragliche E-Mail-Adresse in einem der Passwort-Leaks auftaucht, sollte man in allen Accounts, bei denen man mit dieser Adresse angemeldet ist, sein Passwort ändern. Insbesondere dann, wenn das Passwort älter oder gleich dem beim Leak angegebenen Datum ist.

Tipps dafür, wie man ein gutes Passwort erstellt, haben wir hier zusammengestellt.

Anmerkung der Redaktion: Seit Veröffentlichung dieser Meldung ist der Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts zeitweise nicht mehr zu erreichen. Vermutlich ist das kostenlose Angebot der grossen Zahl nun gleichzeitig anfallender Anfragen nicht gewachsen. Bitte habe etwas Geduld und versuche es später noch einmal. Eine alternative Plattform um zu prüfen, ob eigene Online-Konten in die Hände von Hackern gefallen sind, heisst Have I Been Pwned? Sie wird vom renommierten Sicherheits-Experten Troy Hunt betrieben.

