Was die Münchner Polizei vom Oktoberfest twittert, ist grosses Kino 🍺

#Wiesnwache

Bis am 3. Oktober ist in München Oktoberfest. Und wenn das Bier in Strömen fliesst, twittert die Münchner Polizei unter dem Hashtag #Wiesnwache, dass kein Auge trocken bleibt.

Wenn du als 1mickriger Lauch mit alc induzierten testolvl vong Endgegner her,unbedingt pressure ablassen musst->Knall d1 Tür! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Die Uniformierten sind auf alles gefasst

Pack deinen mickrigen Lörres ein! Masturbierer von Fahndern festgenommen.Die sehen alles,auch Dinge,die sie nicht sehen wollen. #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Vollakademiker...

Ein VOLLAkademiker moniert die Verweigerung der Herausgabe seiner Habseligkeiten aus dem Festzelt. #Wiesnwache #promovierterRausch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Zeltpinkler...

Hat grad einer gegen ein Zelt gepinkelt. Glück gehabt - das Zelt steht noch! ;-) #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Dabei erweisen sich die Ordnungshüter als wahre Sprachakrobaten

Er so "Bier her, Bier her, oder I foi um". Er hat das "oder" durch ein "und" ersetzt. Einfach umgefallen. Wir schauen mal hin! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Beihilfe zum Wildpinkeln?

Wo sich Kompetenzen ergänzen:Betrunkener stützt anderen Betrunkenen beim Wildbieseln.Wir rätseln gerade,ob Beihilfe erfüllt ist. #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Drillingsgeburt

Aus der #Wiesnwache:Bei betrunkener Frau haben jetzt dem Geschrei nach auch die "Wehen" eingesetzt.Der Lautstärke nach eine #Drillingsgeburt — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Und ziemperlich sans ned, na!

Liebesbedürftiger Festgenommener sucht offensiv im Kolleginnenkreis nach Partnerin.Zitat: „Ihr Bullenfo...“. #flirtenkanner #wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Obacht!

Achtung Autofahrer! Ab jetzt: betrunkene Fußgänger ohne Sinn für Ästethik oder die StVO unterwegs! #Wiesnwache #drunkenpeoplecrossing — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Betrunkener mit Kurzeitgedächtnis eines Goldfisches hat vergessen, dass er nicht mehr ins Zelt darf! Wir erklärens ihm. #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Larrys im «Rage Mode»

Wenn andre Larrys im rage mode die Stimmung heaten, bleib korrekt vong Stabilität her und call die Pollizei! #WiesnTipps #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Unsere Kollegin bereitet sich schon mal vor. Bald geht`s los. #Wiesnwache pic.twitter.com/v0z37PnhZv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

(dsc)

