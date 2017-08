CloudFlare wirft Neonazis raus ++ Apple und PayPal gegen Rassisten

Die Digital-News im Überblick:

Die Betreiber der Neonazi-Website Daily Stormer seien «Arschlöcher», wird der CEO der mächtigen Internet-Tech-Firma CloudFare, Matthew Prince, vom US-Blog Gizmodo zitiert. In einem überraschenden Schritt habe der Anbieter von Cloud-Sicherheitslösungen beschlossen, die Geschäftsbeziehungen mit der umstrittenen Neonazi-Plattform zu beenden. Dies bedeutet, dass die Webseite nicht mehr durch CloudFare vor Server-Überlastungsangriffen (DDoS-Attacken) geschützt werden kann.

Der CloudFlare-Chef sprach von einem spontanen, ja willkürlichen Entscheid, den es zu diskutieren gelte. Das US-Unternehmen hatte sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, auch umstrittene Angebote vor DDoS-Attacken zu schützen.

In einem Beitrag im Firmen-Blog führte der CloudFlare-Chef später die Beweggründe aus. Prince schreibt darin, dass es sich um eine gefährliche Entscheidung handle, weil das Recht auf freie Meinungsäusserung beeinträchtigt werde.

Prince fordert eine öffentliche Diskussion, wie Institutionen und private Unternehmen mit dem Problem umgehen. Gefordert seien alle Organisationen, die das Internet am Laufen halten.

Es brauche eine Übereinkunft, wie man Inhalte reguliere. Wenn umstrittene Angebote nicht mehr vor DDoS-Attacken geschützt würden, dann widerspreche dies jedem Konzept von Gerechtigkeit. Webseiten-Betreiber würden gezwungen, ihre Inhalte über die riesigen (geschützten) Netzwerke von Tech-Konzernen wie Amazon oder Facebook anzubieten.

«In a not-so-distant future, if we're not there already, it may be that if you're going to put content on the Internet you'll need to use a company with a giant network like Cloudflare, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, or Alibaba.»

quelle: cloudflare