Der Surface Laptop kommt – vor der Microsoft-Show sind Bilder geleakt

Am Dienstag soll Microsoft einen Chromebook-Killer mit neuem Windows-Cloud-Betriebssystem vorstellen.

Am Dienstag wird Microsoft an einem Event in New York offenbar den Surface Laptop präsentieren. Ein Twitter-User hat jedenfalls Bilder veröffentlicht, die das neue Gerät zeigen sollen:

Surface Laptop: 13.5-in PixelSense display, 4 colors (Platinum/Burgundy/Cobalt Blue/Graphite Gold), Alcantara-covered keyboard, Windows 10 S pic.twitter.com/AEAAhYPgQN — WalkingCat (@h0x0d) 2. Mai 2017

Angriff auf Google

Wie wir dank Gerüchteküche wissen, plant Microsoft einen Frontalangriff auf Google und seine Chromebooks, die an US-amerikanischen Schulen wegen tiefer Preise begehrt sind.

Betrieben wird der Surface Laptop von einem Cloud-basierten Betriebssystem namens Windows 10 Cloud oder «Windows 10 S». Auf dem Microsoft-Notebook sollen sich (aus Sicherheits- und Performance-Gründen) nur Software installieren lassen, die aus dem offiziellen Windows Store stammen.

Die geleakten Bilder zeigten einen normalen USB-Anschluss, DisplayPort und den Surface-Power-Connector, hält The Verge Fest. Ein USB-C-Anschluss sei hingegen nicht zu sehen.

Mehr erfahren wir heute Nachmittag ab 15.30 Uhr, wenn in New York die Microsoft-Show (#MicrosoftEDU) startet.

(dsc, via The Verge)

