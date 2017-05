Surface Laptop – das wissen wir über den Chromebook-Killer

Am Dienstag soll Microsoft in New York ein Budget-Notebook mit neuem Windows-Cloud-Betriebssystem vorstellen.

Microsoft wird heute an einem Event in New York den Surface Laptop präsentieren: Mehrere Twitter-User haben jedenfalls Bilder veröffentlicht, die angeblich das neue Gerät zeigen:

Surface Laptop: 13.5-in PixelSense display, 4 colors (Platinum/Burgundy/Cobalt Blue/Graphite Gold), Alcantara-covered keyboard, Windows 10 S pic.twitter.com/AEAAhYPgQN — WalkingCat (@h0x0d) 2. Mai 2017

Auch Evan Blass wurden Produkte-Bilder zugespielt... Microsoft Surface Laptop running Windows 10 S pic.twitter.com/h42uQfZfT8 — Evan Blass (@evleaks) 2. Mai 2017

Angriff auf Google

Wie wir dank Gerüchteküche wissen, plant Microsoft einen Frontalangriff auf Google und seine Chromebooks, die an US-amerikanischen Schulen wegen tiefer Preise begehrt sind.

Betrieben wird der Surface Laptop von einem Cloud-basierten Betriebssystem namens «Windows 10 S» aka Windows 10 Cloud. Auf dem Microsoft-Notebook soll sich (aus Sicherheits- und Performance-Gründen) nur Software installieren lassen, die aus dem offiziellen Windows Store stammt.

Und die technischen Spezifikationen?

Prozessorleistung und Speicher-Ausstattung sind noch nicht bekannt.

Die geleakten Bilder zeigten einen normalen USB-Anschluss, DisplayPort und den Surface-Power-Connector, hält The Verge Fest. Ein USB-C-Anschluss sei hingegen nicht zu sehen.

Mehr erfahren wir heute Nachmittag ab 15.30 Uhr, wenn in New York die Microsoft-Show (#MicrosoftEDU) startet.

(dsc, via The Verge)

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo