Vergiss Trump! Die wirklich gruseligen News kommen aus China

Robocop in China: Der erste Polizei-Roboter der Volksrepublik patrouilliert in einem grossen Bahnhof in der Stadt Zhengzhou.

Polizist auf Rollen: In der chinesischen Metropole Zhengzhou hat der erste Polizei-Roboter der Volksrepublik seinen Dienst aufgenommen.

Berühren erlaubt: Robocop gibt sich zum Auftakt ganz bürgernah...

Man könnte gar von einer Charme-Offensive sprechen. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hat jedenfalls Bilder mit blutjungen «Touristen» veröffentlicht

In dieser Stadt arbeitet Robocop – zunächst testweise

Der Polizei-Roboter überwacht Luftqualität, Temperatur und Feuchtigkeit in den Bahnhofshallen – und das hauptsächlich in der Nacht

Und ganz nebenbei scannt er die Gesichter der Passagiere und hilft der Staatspolizei, gesuchte Personen aufzuspüren

China wolle bis zum Ende des Jahrzehnts das am stärksten automatisierte Land der Welt werden, heisst es in englischen Medienberichten. Die Roboter sollen dem Volk offensichtlich als Freund und Helfer «verkauft» werden, um Ängste abzubauen.

Robocop rollt wie ein überdimensionaler Staubsauger durch die Mengen – und beantwortet auch Fragen von Reisenden screenshot: cctv.com

Im Namen der Terrorbekämpfung gibt es auch in anderen Ländern Bestrebungen, die Gesichtserkennung vollständig zu automatisieren Japan will sich mit Gesichtserkennung vor Terroristen schützen

In was für einer Dystopie die fortlaufende Automatisierung münden könnte, zeigte uns 2008 der Animations-Film «Wall E». Fazit: Die Menschheit wird immer fauler und unkritischer, auch das Denken nehmen uns die Roboter schliesslich ganz ab Video: YouTube/PassivelySedentary

