Der Facebook-Chef wird von Studenten getrollt (aber sowas von ...)

Falls Mark Zuckerberg nicht wusste, wie es sich anfühlt, von Fake News betroffen zu sein: Das kann der 33-jährige Milliardär abhaken. Wie auch ein Universitätsdiplom.

Am Donnerstag hat ihm die Harvard University den Ehrendoktortitel verliehen. Und Unbekannte trollten ihn, indem sie die Website einer Studentenzeitschrift hackten und mit satirischen Meldungen füllten. Auf der Titelseite von The Harvard Crimson prangten Schlagzeilen wie «Mark Zoinkerberg at it again» und «Mork Zinkletinks Zonks all over the Internet!»

A few hours ago, an unauthorized user altered The Crimson's website. We regret any inconvenience to our readers. — The Harvard Crimson (@thecrimson) 25. Mai 2017

Es war ein gut gemachter Scherz einer konkurrierenden (satirischen) Studentenzeitung, wie Mashable später hörte.

Noch bevor der Facebook-Chef zu den Hochschulabsolventen sprach, waren die Spuren beseitigt. Allerdings gab es bei seiner von Facebook live übertragenen Rede eine weitere Panne. Die Untertitel waren, nun ja, ziemlich eigenwillig formuliert ...

Der Untertitel-Fail screenshot: theverge

Facebook’s auto-caption function is… not great pic.twitter.com/U23TkkCuYG — Mike Murphy (@mcwm) 25. Mai 2017

Lustiges Detail: Für die vielen Schreibfehler (IN GROSSBUCHSTABEN) war Harvard, nicht Facebook verantwortlich. Dies sagte ein Sprecher von Zuckerbergs Unternehmen zu The Verge.

Und das sagte der Facebook-Chef an der Abschlussfeier ... Zuckerberg erhält Ehrendoktorwürde von Harvard

(dsc, via Mashable)

