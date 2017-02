Student entwickelt App, die uns vom iPhone fernhalten soll

Die heutigen Digital-News drehen sich um ein geniales Werbevideo, eine App, die fast nichts tut und bald 2 Franken kostet, und um ein Retro-Poster.

Vom Audiogeräte-Hersteller Sonos kommt ein Werbevideo, das man gesehen (und vor allem gehört haben) sollte. Der 90-Sekunden-Clip trägt den Titel «Wake Up The Silent Home».

Ohrstöpsel rein, Lautstärke aufdrehen, zurücklehnen... Video: YouTube/Sonos

«Alle sind zusammen, und doch allein», erzählt eine traurig klingende Stimme aus dem Off. Die Kamera lässt uns beobachten, was moderne Menschen in ihren Behausungen tun. Zu sehen sind Leute, die sich zwar in gleichen Räumen aufhalten, aber nicht reden, sondern auf ihre Displays fixiert sind.

Die Werbebotschaft: Nur ein Sonos-Lautsprecher reisst Smartphone-Zombies aus der Isolation und bringt sie wieder richtig zusammen. Zum Feiern, Diskutieren, Spielen.

Die Video-Macher hätten sich bei Apples legendärem TV-Spot «1984» bedient, fasst The Verge zusammen. Tatsächlich gibt es einige Parallelen, respektive eine gleiche Dramaturgie.

Apples «1984»-Werbevideo zur Lancierung des ersten Mac Video: YouTube/Robert Cole

Nicht zu verwechseln! Sonos heisst nicht nur der amerikanische Audiogeräte-Hersteller, sondern auch der Schweizer Dachverband der Gehörlosen- und Hörgeschädigten-Organisationen. Die US-Firma wurde 2002 gegründet, der gemeinnützige Gehörlosenverband fast ein Jahrhundert früher, nämlich 1911.

So, nach der Umfrage gibts die passende App für iPhone-Zombies, entwickelt von einem Schweizer Studenten...

Student entwickelt App, die uns vom iPhone fernhalten soll

Ein Schweizer Student hat die iPhone-App «Take a Break – Gönn dir eine Auszeit» entwickelt. Ziel der App sei es, den Benutzer «weniger Smartphone abhängig» zu machen.

Kurz gesagt soll man den Flugmodus beim iOS-Gerät aktivieren, die App starten, die laut Entwickler sehr wenig Strom verbraucht, und die gewünschte Dauer der Pause festlegen.

Die App gibts momentan zum Einführungspreis von einem Franken, später soll sie gar 2 Franken kosten. Und jetzt dürft ihr dreimal einmal raten, was der App-Entwickler studiert 😉

Wer hat's erfunden? «Zu meiner Person: Ich heisse Nicolas Schotten, bin 21 Jahre alt und komme aus Basel. Ich studiere im 4. Semester Wirtschaft an der Universität Basel. Seit 3 Jahren programmiere ich iOS-Apps und versuche mit kleinen, nützlichen Tools den Benutzern das Leben zu vereinfachen.»

Das wars zu den Smartphones, jetzt gehts zurück in eine Zeit, als man mit Handys noch Nägel einschlagen konnte...

Alle Nokia-Handys von 1982 bis 2006 auf einem Poster

Für Nostalgiker und Retro-Fans ist die folgende Infografik: Sie zeigt alle «Dumbphones», die der finnische Konzern in den 80ern, 90ern und 00er-Jahren auf den Markt brachte. Zum Ausdrucken/Abspeichern/in Erinnerungen schwelgen...

(dsc, via Boing Boing)

