Vergiss Google Chrome! Hier kommt Firefox Quantum 🚀

Weitere Digital-News im Überblick:

Digitec-Galaxus schafft Hunderte neue Jobs

So reagiert Google auf EU-Rekordstrafe

Vergiss Google Chrome! Hier kommt Firefox Quantum 🚀

Nach fast einem Jahr Entwicklungsarbeit hat Mozilla den bislang schnellsten «Feuerfuchs» als Download freigegeben. Noch gibt es Firefox Quantum erst in einer Public-Beta-Version, die endgĂŒltige Version soll am 14. November verfĂŒgbar sein.

Der fĂŒr Desktop-Rechner, iOS-GerĂ€te (Apple) und Android erhĂ€ltliche Web-Browser sei doppelt so schnell wie der bisherige Firefox und deutlich schneller als Google Chrome.

Browser-Vergleich: So schnell laden die 10 populÀrsten Websites Video: YouTube/Firefox

Mehr Informationen gibt's im Mozilla-Blog.

Umfrage Welchen Browser verwendest du am hÀufigsten? Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Microsoft Edge

Opera

Anderen

Abstimmen 39 Votes zu: Welchen Browser verwendest du am hÀufigsten? 31% Google Chrome

46% Mozilla Firefox

13% Apple Safari

0% Microsoft Edge

0% Opera

5% Anderen

(dsc, via Mashable)

Digitec-Galaxus schafft Hunderte neue Jobs

Das grösste Online-Warenhaus der Schweiz hat in diesem Jahr hunderte neue Jobs geschaffen, wie die Handelszeitung berichtet. Zwischen Januar und September habe Digitec-Galaxus 300 neue Mitarbeiter angestellt. Ende September stĂŒnden 1128 Personen im Sold der Migros-Tochter. Grund sei das starke Wachstum, wird Firmensprecher Alex HĂ€mmerli zitiert.

Ein FĂŒnftel der neuen Mitarbeiter habe im um- und ausgebauten Zentrallager in Wohlen einen Job gefunden. Aber auch die IT-Abteilung wurde auf mittlerweile 100 Entwickler vergrössert. Bis Ende 2017 soll in den beiden Online-Shops eine Million Produkte erhĂ€ltlich sein. Hinter dem rasanten Sortimentsausbau steckt laut Handelszeitung eine leichte Anpassung der GeschĂ€ftsstrategie: Dabei seien Digitec und Galaxus nur noch die Vermittlungsplattform, eine Art Online-Bestellkatalog. Die Ware lagere bei den HĂ€ndlern. Und auch die Logistik (Versand etc.) werde von diesen Unternehmen abgewickelt.

(dsc, via handelszeitung.ch)

So reagiert Google auf EU-Rekordstrafe

Google lagert nach der Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission sein GeschÀft mit Produktanzeigen in eine eigenstÀndige Einheit aus. Sie solle mit Konkurrenten auf gleicher Basis um AnzeigenplÀtze wettbieten, teilte der Internet-Konzern am Mittwoch mit.

An diesem Donnerstag lÀuft die Frist aus, bis zu der Google die Kritikpunkte der Kommission ausrÀumen musste.

«Wir geben den Shopping-Vergleichsdiensten die gleiche Möglichkeit, Produktanzeigen von HĂ€ndlern auf Google-Suchseiten anzuzeigen wie Google Shopping», so der Internet-Konzern. Wettbewerber hatten im Vorfeld bereits kritisiert, dass sie um die AnzeigenplĂ€tze gegen Google bieten mĂŒssten, statt sie kostenlos zu bekommen. Aus Sicht von Google geht es in den Forderungen der Kommission aber grundsĂ€tzlich darum, dass alle Dienste gleich behandelt werden mĂŒssten. Die Google-Sparte solle wie ein separates GeschĂ€ft betrieben werden, betonte der Konzern.

Die BrĂŒsseler Kommission hatte im Juni wegen der Produkt-Anzeigen in Suchergebnissen eine Rekord-Wettbewerbsstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google verhĂ€ngt. Die zustĂ€ndige Kommissarin Margrethe Vestager wirft dem Konzern unfairen Wettbewerb vor.

(dsc/sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus WĂŒthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo