Google kommt EU-Wettbewerbshütern entgegen ++ Google lanciert ARCore

Google kommt EU-Wettbewerbshütern entgegen

Google kommt EU-Wettbewerbshütern entgegen

YouTube schafft schwarze Balken ab

Google lanciert ARCore für Android-Smartphones

Google kommt EU-Wettbewerbshütern entgegen

Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben von Google fristgerecht Auskunft erhalten, wie das US-Unternehmen die Auflagen zu seinen Produkt-Anzeigen in Suchmaschinenergebnissen umsetzen will. Google bestätigte am Mittwoch ein entsprechendes Schreiben. Weder das Unternehmen noch die EU-Kommission machten zum Inhalt nähere Angaben.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten Google Ende Juni mit einer Rekordstrafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro belegt, da das Internetunternehmen seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Konsumenten missbraucht habe. Google hatte die Entscheidung kritisiert.

In der Shopping-Suche von Google werden prominent die von Händlern beim Internet-Konzern platzierten ausführlichen Anzeigen mit Fotos, Preisen und Links präsentiert. Diese Anzeigen können auch bei einer ganz normalen Google-Suche über den restlichen Treffern eingeblendet werden.

Das Unternehmen hat noch bis Ende September Zeit, die beanstandeten Geschäftspraktiken zu ändern. Andernfalls kann die EU-Kommission weitere Strafzahlungen einfordern.

YouTubes neuer Look

Googles Video-Plattform YouTube hat am Dienstagabend ein Redesign mit diversen Neuerungen angekündigt. Die YouTube-App fürs Smartphone (Android, iOS) sowie der Video-Player für den Web-Browser erhalten einen schlankeren Look.

«Die spannendste Innovation besteht für mich darin, dass der Player künftig automatisch erkennt, um was für ein Video-Format es sich handelt: Landscape, im Hochkant oder quadratisch – völlig egal. Künftig gibt es alles hübsch und ohne schwarze Balken.» quelle: socialmediawatchblog.de

Google lanciert ARCore für Android-Smartphones

Wird Augmented Reality (AR) das nächste grosse Ding für Smartphone-User? Die beiden Tech-Giganten liefern sich jedenfalls einen Wettstreit um die besten Anwendungen und stellen Entwicklern mächtige Tools zur Verfügung.

Am Dienstagabend hat Google ARCore vorgestellt. Das ist der Name für die Software-Plattform, die es Android-Entwicklern ermöglicht, AR-Apps zu programmieren. Und es ist die Antwort des Internet-Konzerns auf ARKit von Apple. Bekanntlich ist das die AR-Plattform für iOS-Geräte, die mit iOS 11 kommt.

Das Einführungs-Video zu ARCore Video: YouTube/Google VR

Im AR-Zweikampf mit Apple gebe es für Google ein grosse Problem, konstatiert Mashable: In wenigen Wochen komme das neue iPhone und die AR-Apps für iOS 11 liefen bald auf Millionen Apple-Geräten. ARCore hingegen sei zum Start nur für Pixel-Smartphones und Samsungs Galaxy S8 verfügbar.

Um Googles ARCore-Ankündigung zu kontern, hat Apple – ebenfalls gestern – bereits in Entwicklung befindliche AR-Apps gezeigt. The Verge fasst die Neuerungen hier zusammen.

