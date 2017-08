Gefahr für Android-User ++ Wikileaks und Instagram gehackt

Die Digital-News im Überblick:

Wikileaks-Website durch Hackergruppe OneMine verunstaltet

Instagram wurde gehackt – und beschwichtigt

Windows 10 löscht Android-Usern ungewollt Fotos und andere Dateien

Wikileaks-Website durch Hackergruppe OneMine verunstaltet

Die Whistleblower-Plattform Wikileaks ist in der Nacht auf Donnerstag von Hackern verunstaltet worden. Für das «Defacing» zeichnet die Hackergruppe OneMine verantwortlich.

WikiLeaks website apparently hacked by OurMine https://t.co/60zQ4rhzTW pic.twitter.com/lgVv9AEibp — The Verge (@verge) 31. August 2017

Mittlerweile ist wikileaks.org wieder normal verfügbar.

Letztes Jahr hatte OneMine unter anderem das Twitter-Profil von Twitter-Gründer Jack Dorsey übernommen sowie die Quora-Webseite von Google-CEO Sundar Pichai gekapert.

Die Angreifer machen sich laut The Verge in der Regel veraltete Passwörter zunutze. Vor einem Monat erwischte es HBO.

(dsc, via The Verge)

Instagram wurde gehackt – und beschwichtigt

Vor wenigen Tagen sorgten (erneut) ins Internet gelangte Nacktbilder von Justin Bieber für Schlagzeilen: Und nun wissen wir, wie dies vermutlich passiert ist – durch einen Instagram-Hack. Ein Software-Fehler habe es Angreifern erlaubt, an Telefonnummern und E-Mail-Adressen mehrerer so genannter «High Profile»-User zu gelangen. Dies bestätigte das US-Unternehmen laut The Verge. Der Fehler in der Instagram-Programmier-Schnittstelle (API) sei kürzlich entdeckt und bereits behoben worden.

Bild: AP/Invision

Die Facebook-Tochter wollte nicht verraten, welche prominenten Instgram-User von dem Hackerangriff betroffen sind. Doch erfolgte die Stellungnahme zwei Tage nachdem Unbekannte die weltweit populärste Instagrammerin, die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (25), attackiert hatten.

Für «normale» Instagram-User gibt es gute Nachrichten: Es sind laut The Verge keine Passwörter abhanden gekommen.

(dsc, via The Verge)

Windows 10 löscht Android-Usern ungewollt Fotos und andere Dateien

Ein Fehler in der Treiber-Software kann dazu führen, dass Android-User, die ihr Mobilgerät über USB-Kabel mit einem Windows-10-PC verbinden, ungewollt wertvolle Daten verlieren. Diese alarmierende Nachricht macht seit Dienstag die Runde. Das deutsche Tech-Portal heise.de bringts auf den Punkt:

«Vorsicht mit Android-Geräten, die per USB an einen PC mit Windows 10 angeschlossen sind: Bei harmlosen Aufräumarbeiten können Fotos und andere Dateien unwiderruflich verloren gehen. Betroffen sind fast alle Android-Geräte ausser den neueren von Samsung.»

Der Datenverlust passiert, wenn man Dateien auf dem Android-Gerät von einem Verzeichnis in ein anderes schieben will.

Besonders prekär laut heise.de: «Die so gelöschten Daten konnten wir bisher mit keinem der üblichen Recovery-Tools wiederherstellen, sie sind unwiderruflich verschwunden.»

Windows 7 und 8 sind nicht betroffen

Weitere Erkenntnisse laut heise.de:

Windows 7 und Windows 8 seien nicht betroffen.

Mehrere PCs und Notebooks mit Windows 10 und aktuellem Patch-Stand zeigten den Fehler.

«Laut Lesern tritt der Datenverlust auch bei manchen Linux-PCs auf; andere wiederum erkennen korrekt, dass Verschiebe- und Kopier-Aktionen auf dem Android-MTP nicht funktionieren.»

Nach bisherigem Kenntnisstand liege der Fehler beim Zusammenspiel der MTP-Treiber von AOSP-Android und Windows 10, fasst heise.de zusammen; es gehe um Treiber-Eigenheiten, die Samsung in neueren Android-Versionen behoben und Microsoft in neueren Windows-10-Versionen eingeführt habe.

Gefährdete Smartphones

Laut Giga.de sind folgende Android-Geräte definitiv von dem Treiber-Software-Fehler betroffen:

OnePlus: OnePlus 3, 3T, 5

Samsung: Galaxy S5, Galaxy S2, Galaxy S4 mini

Sony: Xperia Z, Xperia Z3 Compact, Xperia Z5

HTC: HTC U11, 10, 8s

Nokia: Nokia 6

Xiaomi: Xiaomi Mi 6, Mi Mix

Huawei: Huawei Mate 9, P8 Lite

Lenovo: Moto G3, G5

Nexus: Nexus 6P, 5X

LG: LG K8, G5

Honor: Honor 7

«Das bedeutet allerdings nicht, dass die hier nicht aufgeführten Smartphones sicher sind.» quelle: giga.de

(dsc, via heise.de)

Videospiel liefert wertvolle Daten für die Forschung Video: srf/SDA SRF

