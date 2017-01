GoT-Held fürchtet iPhone ++ Das LG G6 wird... 🔥 ++ «Hightech-Bschiss» bei Theorie-Prüfung

Bremslicht, Blinker und Sicherheitslaser: So funktioniert das neue Velolicht aus Schlieren

Vier junge Spanier wollen in Schlieren die Geschichte des Fahrrades weiterschreiben und es mit ihrer Erfindung in die technologische Zukunft führen. Mit dem Blinker des Startups Velohub soll das Velofahren sicherer werden – so funktioniert er.

Die Draisine wurde im 1817 erfunden und hat mit den heutigen Velos, deren Vorgänger sie ist, nicht mehr viel zu tun. Ziemlich genau 200 Jahre später wollen vier junge Spanier in Schlieren die Geschichte des Fahrrades weiterschreiben und es mit ihrer Erfindung in die technologische Zukunft führen. «Auf mechanischer Ebene werden Fahrräder immer besser, leichter, schneller, sicherer. Elektronische Technologien wurden bis anhin aber noch zu wenig genutzt», sagt Javier Fernández de Alegría. …