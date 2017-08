Witzbold gibt sich als Breitbart-Chef aus ++ Apples Auto-Projekt: Details geleakt

Die Digital-News im Überblick:

Microsoft kündigt «Age of Empires IV» an

Gute Nachricht für Fans des PC-Spieleklassikers: Über ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung von «Age of Empires 3» folgt der vierte Teil des Echtzeit-Strategiespiels von Microsoft.

«Age of Empires IV» sei derzeit in den Microsoft-Studios in Entwicklung, wurde an der Gamescom 2017 verraten.

AGE OF EMPIRES IV! #AgeOfEmpiresIV is officially in the works! Keep a eye out for more info https://t.co/Ss44bXcHcO https://t.co/sqBlIAcAZV — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) 21. August 2017

(dsc, via The Verge)

Witzbold gibt sich als Breitbart-Chef aus und ...

Traue keinem E-Mail, auch wenn es noch so echt wirkt: Dies ist die schmerzhafte Lehre des Breitbart-Chefredaktors Alex Marlow, der auf einen berühmt-berüchtigten Internet-Witzbold hereingefallen ist. Der sogenannte Email Prankster gibt sich (schon länger) in gefälschten E-Mails als berühmte Person aus und verwickelt seine Opfer in vermeintlich vertrauliche Mail-Konversationen. Diese veröffentlicht er dann via Twitter.

Der Angriff erfolgte über steve.bannon@usa.com.

Der Attackierte versprach dem vermeintlichen Breitbart-Gründer, er mache für ihn die «dreckige Arbeit», soll heissen: Vertraute des US-Präsidenten im Weissen Haus und politische Gegner des Trump-Beraters zu verunglimpfen.

Der falsche Steve Bannon erzählte eine schlüpfrige Geschichte aus dem Privatleben der Trumps, in der es um Wein und die Strumpfhosen der Präsidentengattin geht.

So berichtet CNN Seemingly tricked by “email prankster," Breitbart editor pledges to do Bannon's "dirty work" https://t.co/bQjAYZPd8v https://t.co/OiQHx9GObZ — CNN (@CNN) 23. August 2017

Die verräterische Mail-Konversation NEW PRANK!! ...Steve Bannon (ME) chatting to BREITBART Editor ALEX MARLOW. As seen on CNN pic.twitter.com/tByDNsDCRl — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 22. August 2017

(dsc, via Mashable)

Apples Auto-Projekt: Neue Details geleakt

Zu Apples angeblich in Turbulenzen geratenem Roboter-Auto-Projekt («Project Titan») gibt es dank anonymer Quellen neue spannende Informationen. Die «New York Times» will mit fünf Informanten gesprochen haben. Das Wichtigste:

Apple-Angestellte sollen mit selbstfahrenden Autos zwischen den Firmenstandorten in Cupertino transportiert werden. Das Programm heisse PAIL (Palo Alto to Infinite Loop).

Wobei der automatische Shuttle-Service sicher auch den in diesem Jahr eröffneten Apple Park einbeziehen werde, prognostiziert der Apple-Kenner John Gruber.

Apple-intern war man sich lange Zeit uneins, ob ein selbstfahrendes Auto oder ein semiautonomes Fahrzeug gebaut werden solle. Angeblich gab es einen internen Machtkampf, bei dem sich Apples Design-Guru Jony Ive durchsetzte.

Apple wollte wortwörtlich das Rad neu erfinden: Die Ingenieure untersuchten den Einsatz eines kugelförmigen Antriebs anstelle herkömmlicher Räder. Der Kugel-Mechanismus hätte das seitliche Einparkieren und Navigieren vereinfacht.

Als der Apple-Manager Bob Mansfield die Projektleitung übernahm, wurden die Pläne für ein eigenes Fahrzeug zurückgestellt. Oberste Priorität habe die Entwicklung eines Betriebssystems für selbstfahrende Autos («carOS»).

(dsc, via 9to5Mac)

